PV GAS lập kỷ lục doanh thu vượt 100 nghìn tỷ, lãi sau thuế hơn 13 nghìn tỷ trong năm 2022

Ngày 22/12, tại trụ sở TP HCM, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động SXKD, Công đoàn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Hội nghị đã xem báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022. Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng, tăng trưởng so với năm 2021. Đặc biệt, đây là năm có doanh thu cao nhất từ khi thành lập PV GAS.

Trong năm 2022, PV GAS đã cung cấp trên 7,7 tỷ m3 khí khô, tăng 8% so với năm 2021 (đạt 90% bao gồm phần bán cho Petronas). PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng condensate (đạt trên 100 nghìn tấn, bằng 155% kế hoạch, về đích trước kế hoạch 5 tháng) và sản lượng LPG kinh doanh (đạt trên 2 triệu tấn, bằng 118% kế hoạch, tương đương năm 2021 và về đích trước kế hoạch 2 tháng).

Với kết quả đó, PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất trên 11% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước, thị phần bán lẻ LPG chiếm 11% (chưa bao gồm Gas South).

Năm 2022 là năm có doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập PV GAS với tổng doanh thu đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch, tăng 25% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch, tăng 49% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt trên 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch, tăng 51% so với năm 2021. Nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 177% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2021.

Công ty tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao 25%/vốn điều lệ.