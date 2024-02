PV OIL báo lỗ quý IV/2023, vay nợ tăng gấp đôi

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL, MCK: OIL, sàn UPCoM) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất ở mức 35.794 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong kỳ tăng mạnh hơn 50% so với năm 2022, ghi nhận con số 35.156 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn, lãi gộp chỉ còn 637 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ.

Trong quý cuối năm, các chi phí đều giảm, riêng chi phí tài chính tăng hơn 9%. Sau khi khấu trừ các chi phí, PV OIL lỗ ròng hơn 36 tỷ đồng trong quý IV/2023 trong khi cùng kỳ lãi 295 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả này, doanh nghiệp cho biết trong 3 tháng cuối năm 2023, giá dầu thô liên tục giảm, cụ thể là giá dầu Brent sau khi đạt đỉnh vào ngày 27/9/2023 (98 USD/thùng), thì đến tháng 12 chỉ giao dịch ở mức bình quân là 73 USD/thùng, giảm khoảng 25 USD/thùng.

Tương ứng với mức giảm của giá dầu thế giới thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước cũng được Nhà nước điều chỉnh giảm ở mức 11% đối với xăng và 16% đối với dầu sau khi đã điều tiết bằng Quỹ bình ổn giá. Trong khi đó ở cùng kỳ năm trước giá dầu thế giới chỉ giảm nhẹ khoảng 1-2% và giá xăng dầu trong nước cũng giảm nhẹ tương ứng.

So với cùng kỳ năm trước, mặc dù doanh thu thuần tăng 21% do sản lượng tiêu thụ tăng, nhưng vì nguyên nhân nêu trên đã làm cho mức độ tăng giá vốn cao hơn mức độ tăng doanh thu (giá vốn tăng tới 24%), làm cho lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm 2022. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến công ty thua lỗ trong quý cuối năm 2023.

Giá dầu thế giới giảm khiến giá vốn bán hàng tăng cao là nguyên nhân chính khiến PV OIL lỗ ròng quý IV/2023.

Lũy kế cả năm 2023, PV OIL ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 102.669 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 628 tỷ đồng, giảm lần lượt 1,5% và 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 50.000 tỷ đồng (tính trên giá dầu thô 70 USD/thùng) và 480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, dù kết quả kinh doanh đi lùi so với năm trước nhưng PV OIL vẫn vượt 31% kế hoạch lợi nhuận năm và gấp 2 lần chỉ tiêu doanh thu năm.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PV OIL ghi nhận 38.811 tỷ đồng, tăng gần 35% so với con số hồi đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn của PV OIL tăng mạnh 62% so với đầu năm lên 13.094 tỷ. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng, tăng gấp hơn 2 lần so với con số hồi đầu năm, lên 9.175 tỷ đồng. Hiện CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang là khách hàng lớn nhất của PV OIL với khoản phải thu hơn 4.200 tỷ đồng.

Cuối kỳ, PV OIL nắm giữ khoảng 15.270 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho tăng 42% sau một năm, đạt 4.170 tỷ đồng.

Tăng mạnh khoản phải thu và tồn kho khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PV OIL ghi nhận âm 675 tỷ đồng năm 2023, năm 2022 con số này là dương 3.176 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của OIL tăng 57% lên hơn 27.112 tỷ đồng. Tổng dư nợ cuối năm là 7.055 tỷ, gấp 2,6 lần đầu năm, chủ yếu là vay ngắn hạn.