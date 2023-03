PV Power (POW) ước doanh thu tháng 2 tăng trưởng 35% so với cùng kỳ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – mã POW) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 2 với tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện khoảng 1,5 tỷ kWh, tăng 36% so với tháng trước. Doanh thu trong tháng ước đạt 2.809 tỷ đồng, tăng 64% so với tháng trước và 35% so với cùng kỳ qua đó vượt lần lượt 49% kế hoạch.



Theo PV Power, tháng 2 là thời điểm mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, còn miền Trung bắt đầu chuyển sang mùa khô. Giá điện thị trường toàn phần FMP trung bình tháng 2 cao, khoảng 1.928 đồng/kWh.

Trong tháng 2, nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2 có kế hoạch giao khí khoảng 108 triệu Sm3, tương ứng có thể phát sản lượng 520 triệu kWh. Đầu tháng 2, hệ thống cung cấp khí PM3 – Cà Mau đã xảy ra sự cố nhiều lần, ảnh hưởng đến khả năng cấp khí cho NMĐ Cà Mau 1&2.

Trong khi đó, NMĐ Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng thấp (Qc khoảng 18,8 triệu kWh, từ ngày 21 - 24/3). Song, sản lượng của NT1 vượt xa Qc được giao do giá thị trường cao và nhà máy được cấp đủ khí để vận hành. Tương tự, NMĐ Nhơn Trạch 2 và Vũng Áng cũng vượt Qc được giao.

Đối với các nhà máy thủy điện, NMĐ Hủa Na cân đối chào giá vận hành đạt hiệu quả cao, đồng thời giữ nước đáp ứng nhu cầu cho vận hành trong mùa nắng nóng. Còn NMĐ Đakđrinh trong tình hình thủy văn thuận lợi đã chào giá vận hành tối đa sản lượng có thể, theo điều động của A0.