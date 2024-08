PVcomBank tăng gần 60% lợi nhuận trong nửa đầu năm 2024

Trong riêng quý 2/2024, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng tăng trưởng mạnh. Nhờ giảm mạnh chi phí trả lãi tiền gửi, PVcomBank thu được gần 763 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, gấp 4,9 lần cùng kỳ năm trước.

Song song đó, Ngân hàng cũng tăng cường các nguồn thu ngoài lãi. Lãi thuần từ dịch vụ đạt gần 66 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ nhờ giảm chi phí về thanh toán, nghiệp vụ ủy thác và đại lý.

Ngân hàng thực hiện tái cấu trúc lại tài sản sinh lời, cơ cấu danh mục đầu tư cả cổ phiếu và trái phiếu nên thu thuần từ kinh doanh chứng khoán tăng mạnh 69%, thu được gần 98 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhờ tăng cường các khoản nợ đã xử lý thu hồi được, giúp thu nhập khác lãi gấp 4 lần cùng kỳ, với hơn 92 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PVcomBank đạt hơn 554 tỷ đồng, nhờ tăng cường hoạt động kinh doanh cốt lõi và tiết giảm chi phí hoạt động.

Mặc dù các hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2, nhưng nền kinh tế vẫn còn những biến động khó lường, do đó PVcomBank chủ động gia tăng bộ đệm dự phòng, trích lập hơn 794 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận trong quý. Tuy nhiên, việc tăng cường nguồn dự phòng sẽ giúp cho Ngân hàng chủ động hơn trong việc xử lý rủi ro, đảm bảo hoạt động trong thời gian tới.

Cộng vớ kết quả khả quan trong quý 1, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, PVcomBank lãi trước thuế gần 70 tỷ đồng, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, PVcomBank đã thực hiện được hơn 64% mục tiêu lợi nhuận đề ra chỉ sau 2 quý.

Trong thời gian qua, dù sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu, PVcomBank vẫn tăng cường các giải pháp giúp khách hàng và doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, thúc đẩy tăng trưởng vốn ra nền kinh tế. Tính đến 30/06/2024, tín dụng của PVcomBank tăng gần 6% so với đầu năm, ghi nhận 104.836 tỷ đồng. Nhờ tăng cường các biện pháp xử lý và thu hồi nợ, chất lượng nợ vay của PVcomBank cuối quý 2 cải thiện rõ rệt so với đầu năm, ghi nhận sụt giảm mạnh ở nợ nhóm 4 và nhóm 5. Do chủ động cân đối các nguồn vốn, để tối ưu hóa chi phí, huy động thị trường 1 của PVcomBank giảm nhẹ còn 175.583 tỷ đồng.