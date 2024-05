PVI Holdings tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức cao, Tập đoàn Dầu khí chuẩn bị lộ trình thoái vốn trước cuối năm 2025

Ngày 24/05/2024, Công ty Cổ phần PVI ("PVI Holdings") đã tổ chức thành công Hội nghị Nhà Đầu tư với chủ đề "Dẫn đầu thị trường, cùng kiến tạo tương lai" tại Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Hà Nội dưới sự dẫn dắt của các lãnh đạo chủ chốt trong Công ty. Đây là sự kiện thường niên của PVI với mục đích kết nối với các Nhà Đầu tư trong cộng đồng tài chính, các chuyên gia phân tích trong và ngoài nước, cổ đông, các cơ quan báo chí truyền thông cùng các định chế tài chính.



Xuyên suốt buổi Hội nghị, Công ty đã cập nhật các kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2023 cũng như quý 1 năm 2024 và trình bày chiến lược phát triển cùng các mục tiêu tài chính dài hạn rõ ràng.

Theo các báo cáo thường niên về thị trường bảo hiểm tại Việt Nam, tỷ lệ thâm nhập thị trường của ngành còn khá thấp trong khi dung lượng thị trường dự báo có thể đạt tới 4 tỷ USD trong năm 2027 sẽ là cơ hội lớn cho các công ty trong ngành. Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô về khung pháp lý, sức mua gia tăng của các hộ gia định cũng như quá trình chuyển đổi số cũng là các nhân tố tích cực giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Với kinh nghiệm có được sau hơn 28 năm hình thành và phát triển từ một công ty bảo hiểm nội ngành thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), PVI Holdings đã tạo nên những lợi thế riêng biệt về các sản phẩm bảo hiểm kĩ thuật, bảo hiểm công nghiệp, bảo hiểm dầu khí, hàng không và năng lượng. Không chỉ vậy, trong năm 2024, mảng bảo hiểm của PVI – Tổng công ty Bảo hiểm PVI tiếp tục duy trì được xếp hạng A- (Xuất sắc) với triển vọng Ổn định.

Đặc biệt, mảng tái bảo hiểm của hệ thống PVI – Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M. Best điều chỉnh triển vọng nâng hạng năng lực tín dụng dài hạn tổ chức phát hành mức bbb từ Ổn định lên Tích cực. A.M. Best cũng khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của Hanoi Re là B++ (Tốt) với triển vọng Ổn định. Từ những lợi thế cạnh tranh nổi bật đó, trong 2 năm liên tiếp 2022 và 2023, PVI đã duy trì được vị thế số một trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ với thị phần hơn 15%.

Ngày 15/05/2024, PVI công bố báo cáo tài chính soát xét Quý 1. Theo đó, doanh thu hợp nhất (bao gồm Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và doanh thu khác) đạt 6.478 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 37% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 444 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận là hoạt động đầu tư tài chính với tỷ lệ 49,5%.

Cùng với tăng trưởng về quy mô và thị phần trong ngành bảo hiểm, tổng tài sản của PVI cũng tăng đáng kể gần 14% so với cùng kỳ, đạt hơn 30,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay chỉ chiếm chưa tới 3% với chi phí vay không đáng kể. Dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 366 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ.

Với mức xếp hạng A- (Xuất sắc) nhờ việc duy trì danh mục đầu tư an toàn, thanh khoản cùng với năng lực tái bảo hiểm vững mạnh, hỗ trợ cho hoạt động khai thác bảo hiểm, mảng bảo hiểm của hệ thống PVI có lợi thế vượt trội trong việc gia tăng hợp tác với nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước, thúc đẩy doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt mức tăng trưởng cao, giúp công ty giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại và công nghiệp.

Tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức cao và ổn định, trong năm 2024, PVI đặt mục tiêu chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 28,5%. Các năm gần đây, tỷ lệ cổ tức của PVI luôn được duy trì ở mức 20 đến trên 30%/năm.

Trao đổi với các nhà đầu tư, lãnh đạo PVI cho biết công ty đang chuẩn bị các bước cho việc chuyển sàn, đưa cổ phiếu PVI sang niêm yết trên sàn HOSE.

Theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam sẽ thoái vốn khỏi PVI trước thời điểm cuối năm 2025. Hiện nay, PVN đang sở hữu 35% vốn tại PVN và các bước khởi động đầu tiên cho lộ trình thoái vốn đã được chuẩn bị. Tuy vậy, việc thoái vốn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cần có sự chuẩn bị và tư vấn thận trọng. Cùng với đó là tác động từ các yếu tố thuận lợi của thị trường.