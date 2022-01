PVN: Doanh thu năm 2021 đạt 620.200 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước 112.500 tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trải qua hai năm liên tục trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu và giá dầu ở mức thấp kéo dài nhiều tháng, Petrovietnam phải đối diện với những thách thức, khó khăn chưa từng có. Song, Tập đoàn đã chủ động, thích ứng, vượt qua muôn vàn khó khăn của dịch bệnh, của tình hình phức tạp trên Biển Đông, của sự giãn cách, đứt gãy chuỗi cung ứng, từ cầu thấp của thị trường,… bằng việc tận dụng triệt để các cơ hội kinh doanh từ giá dầu, sự phục hồi của kinh tế thế giới dẫn tới phục hồi của thị trường xuất khẩu.

Kết quả, năm 2021 hầu hết các chỉ tiêu SXKD của Petrovietnam đã đạt rất cao so với kế hoạch, nhiều chỉ tiêu sản xuất quan trọng đã về đích sớm từ 14 - 42 ngày.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch năm, tăng 28% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 45 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm, tăng 2,2 lần so với năm 2020; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn hoàn thành trước 3 tháng, đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020. Kết quả SXKD của Petrovietnam đã dẫn đầu 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban trong năm 2021.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 10,97 triệu tấn, vượt 1,25 triệu tấn theo kế hoạch. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với năm 2020. Sản xuất phân bón hoàn thành kế hoạch cả năm (1,6 triệu tấn) trước 14 ngày; năm 2021 đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn (≈ vượt 18%) kế hoạch năm, tăng 6,0% so với năm 2020. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã cung ứng kịp thời đầy đủ khí tự nhiên và điện cho thị trường năng lượng.

Về công tác đầu tư và xử lý các tồn tại yếu kém, Petrovietnam đã có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2021. Công tác xử lý các dự án tồn tại khó khăn cũng đã có những chuyển biến lớn khi 4/5 dự án đã được Chính phủ đưa ra khỏi danh sách các dự án khó khăn, yếu kém ngành Công Thương gồm: 03 dự án nhiên liệu sinh học (Dung Quất, Phú Thọ và Bình Phước); VNPoly đã vận hành toàn bộ 27 dây chuyền sản xuất sợi chất lượng sản phẩm tốt, doanh thu vượt kế hoạch; dự án còn lại là DQS có đơn hàng ổn định, chủ yếu với khách hàng ngoài Ngành Dầu khí, doanh thu vượt 4% kế hoạch.

Ngoài ra, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PETROCONs) sau hàng chục năm, lần đầu tiên có lãi; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sau nhiều năm dừng, đã hồi sinh và chạy thử nhiều hạng mục... tiến tới về đích đúng cam kết trong năm 2022.

Dự án NMNĐ Thái Bình 2, ngày 23/2/2022 dự kiến sẽ đốt lửa bằng dầu lần đầu Tổ máy số 1, phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong năm 2022.

Đã đưa vào vận hành dự án Sư Tử Trắng pha 2A, các giàn BK-18A và BK-19 vận hành khai thác vượt tiến độ; Dự án NMXS Đình Vũ đã vận hành 100% các dây chuyền sản xuất sợi, đạt sản lượng 10.700 tấn, doanh thu vượt 49%; Nhà máy đóng tàu DQS đã có những đơn hàng ổn định, doanh thu vượt 4%. Đặc biệt, Tập đoàn đã thúc đẩy tiến độ Dự án NMNĐ Thái Bình 2, ngày 23/2/2022 dự kiến sẽ đốt lửa bằng dầu lần đầu Tổ máy số 1, phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong năm 2022.

Năm 2021, Petrovietnam cũng tích cực thực hiện công tác quản trị, thực hành tiết kiệm với tổng giá trị tiết giảm hơn 3.012 tỷ đồng, vượt 10,5% so với kế hoạch. Đây là tiền đề rất quan trọng để Petrovietnam có thể thực hiện tốt nhất trách nhiệm xã hội thông qua công tác an sinh xã hội và đóng góp Quỹ vắc-xin, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền kỷ lục hơn 1.000 tỷ đồng. Cùng với đó, Petrovietnam đảm bảo việc làm, thu nhập; an toàn sức khỏe, tính mạng và đời sống vật chất, tinh thần cho gần 60.000 người lao động trong và ngoài nước cũng như người thân và cán bộ hưu trí.

Năm 2022 tăng vốn điều lệ cho công ty mẹ - Tập đoàn PVN

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban QLVNN đã biểu dương, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ người lao động Petrovietnam đã đạt được những kết quả vượt bậc trong năm 2021 vừa qua. Ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Petrovietnam cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và điều hành của Chính phủ để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022.

Trong đó, phối hợp với Bộ Công Thương/ Ủy ban xây dựng trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về sửa đổi Luật Dầu khí, xây dựng, phối hợp cùng các bộ, ngành xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch 5 năm 2021-2025; Thực hiện Đề án tăng vốn điều lệ cho Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Tập trung nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách được Chính phủ giao như dự án Lô B, Cá Voi Xanh, Sông Hậu 1, LNG Thị Vải, LGP Sơn Mỹ, đặc biệt là sớm đưa Dự án NMNĐ Thái Bình 2 vào hoạt động; Tập trung chuyển đổi số và Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò để gia tăng sản lượng (đạt 10-18 triệu tấn); Hoàn thành đưa vào vận hành thương mại 2 nhà máy điện lớn: Sông Hậu 1 và Thái Bình 2; giải quyết xong tranh chấp với PM tại Dự án LP1 và cá dự án khó khăn khác. Các dự án khác như VNPoly; 3 dự án Ethanol cũng cần có giải pháp để xử lý, giải quyết có hiệu quả trong năm 2022.

Khởi công các dự án lớn của Tập đoàn như Nhơn Trạch 3,4, Dự án khí Lô B, tập trung nguồn lực, hoàn thành các công đoạn chuẩn bị đầu tư như thu xếp vốn, lựa chọn được tổng thầu để khởi công, thực hiện và hoàn thành dự án đúng tiến độ, tạo năng lực mới, động lực mới cho sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới.