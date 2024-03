Pyn Elite Fund: Kinh tế Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng, khoảng cách định giá giữa 2 thị trường chứng khoán sẽ thu hẹp

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý Pyn Elite Fund, vừa có báo cáo hoạt động của quỹ kể từ khi rót vốn vào Việt Nam năm 2013. Sau hơn 10 năm đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đã tăng gấp đôi. Nhà quản lý quỹ đánh giá đây là một thành tích khá nhỏ, tỷ suất lợi nhuận trung bình năm trong giai đoạn này thấp hơn đáng kể so với lợi nhuận lịch sử.

Tuy nhiên, Pyn Elite Fund tin rằng thành công về kinh tế của Việt Nam sẽ phản ánh mạnh mẽ hơn trên thị trường chứng khoán trong tương lai so với những năm gần đây. VN-Index giảm gần 20% so với mức đỉnh trước đó, chủ yếu do sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế và lãi suất tăng đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết. Tuy nhiên, từ tháng 11/2023 trở đi, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trở lại.

Trong năm nay, Pyn Elite Fund đánh giá tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trở lại sau khi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn từ mùa thu năm ngoái. Dự đoán của quỹ ngoại này về tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam là 25% so với năm trước.

Cơ sở tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn còn vững chắc, mặc dù tăng trưởng đã chậm lại tạm thời. Với lãi suất đã giảm rõ rệt và tính thanh khoản tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế đang tiếp tục gia tăng.

Bloomberg dự báo các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận lên đến 37% vào năm 2024. Tuy nhiên, Pyn Elite Fund đánh giá các con số của Bloomberg không chính xác hoàn toàn do việc cập nhật dữ liệu của họ diễn ra chậm chạp do quy mô nhỏ của thị trường Việt Nam. Lợi nhuận doanh nghiệp không có khả năng tăng trưởng cao như vậy, nhưng điều quan trọng nhất là Việt Nam có thể mong đợi tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và thị trường chứng khoán định giá vô cùng hấp dẫn dựa trên các số liệu lợi nhuận năm 2024.

Trong năm 2023, thị trường tiêu biểu châu Á là Ấn Độ đã tăng gấp đôi giá trị. Pyn Elite Fund cho rằng kinh tế của Việt Nam và Ấn Độ có những điểm tương đồng, cả hai đất nước đều dự kiến sẽ có tăng trưởng mạnh trong thập kỷ tới.

Bên cạnh đó, cả 2 đều đặt nhiều nguồn lực vào giáo dục và nổi bật so với nhiều nước đang phát triển khác ở châu Á nhờ khả năng sáng tạo. 2 quốc gia cũng tiếp cận thị trường toàn cầu với khả năng kỹ thuật số của mình, từ đó thu được các khoản thu từ dịch vụ xuất khẩu ngày càng tăng.

Pyn Elite Fund cho rằng, định giá chứng khoán Việt Nam sẽ ngày càng thu hẹp so với Ấn Độ. Bởi, dựa trên dự phóng 2024, khoảng cách về định giá P/E giữa Việt Nam và Ấn Độ đã trở nên quá lớn, khi Việt Nam có P/E là 11 và Ấn Độ là 22. Trong khi đó, Việt Nam có thặng dư thương mại còn Ấn Độ đang thâm hụt.

Theo quỹ ngoại đến từ Phần Lan, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sẽ nhanh hơn Việt Nam, vì ngân hàng trung ương Việt Nam đã kiểm soát tăng trưởng cho vay trên toàn hệ thống ngân hàng từ năm 2012. Tuy nhiên, biện pháp này của Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ cho sự tăng trưởng bền vững và tránh những phát triển nhanh chóng.

Việt Nam đã giảm lãi suất từ mùa thu năm ngoái và Pyn Elite Fund đánh giá điều này sẽ tác động đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán trong năm nay. Trong nửa cuối năm nay và trong năm 2025, có thể kỳ vọng môi trường lãi suất quốc tế sẽ thuận lợi, giúp duy trì và thậm chí giảm lãi suất ở Việt Nam mà không gây áp lực tiêu cực lên tỷ giá. Sự thu hẹp chênh lệch lãi suất so với đô la có thể làm mạnh đồng Việt Nam vào cuối năm, từ đó Ngân hàng Trung ương Việt Nam có thể dễ dàng điều chỉnh lãi suất và tỷ giá, điều này sẽ tạo đà tích cực cho tâm lý thị trường chứng khoán.