Pyn Elite Fund: Nhà đầu tư nhỏ lẻ tin mọi thứ “bầu” Thuỵ chạm vào đều biến thành vàng

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng - người đứng đầu quỹ ngoại Pyn Elite Fund (990 triệu EUR ~ 30.000 tỷ đồng) đã đưa ra những nhận định về cổ phiếu Sacombank (mã STB) sau khi ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ) tiếp quản vị trí lãnh đạo.

Người đứng đầu Pyn Elite Fund cho biết, “bầu” Thuỵ có danh tiếng rất tốt với tư cách là người sáng lập LPBank, và các nhà đầu tư nhỏ lẻ Việt Nam tin rằng mọi thứ ông chạm vào đều biến thành vàng.

Pyn Elite Fund không đưa ra quan điểm về "bàn tay ma thuật" của ông Thuỵ, nhưng nhấn mạnh việc kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu của LPBank đã được thúc đẩy tốt trong thời gian ông nắm quyền.

“Chúng tôi đã ngoại suy giá cổ phiếu của LPB từ thời ông Thuỵ trong 20 tháng tới, nhưng vẫn còn phải xem ông ấy sẽ thể hiện như thế nào với STB” , người đứng đầu Pyn Elite Fund chia sẻ.

Cổ phiếu STB của Sacombank được thêm vào danh mục đầu tư của quỹ từ tháng 11/2022. Ông Petri Deryng cho biết, Sacombank là một trường hợp rất đặc biệt trong danh mục. Pyn Elite Fund cho biết đã có lợi nhuận chưa thực hiện khá tốt với STB, nhưng câu chuyện vẫn tiếp diễn và tin tưởng vào những khoản lợi nhuận bổ sung.

“Giai đoạn tái cấu trúc kìm hãm sự tăng trưởng của ngân hàng đã kéo dài mười năm. Những sắp xếp hiện tại đã tạo ra một mạng lưới lợi ích đa chiều xung quanh ngân hàng, rất khó để xác minh và mô tả đầy đủ” , ông Petri Deryng nhận định.

Mặc dù đã bán bớt một phần vào tháng 12 năm ngoái và không còn là cổ đông lớn tại ngân hàng nhưng Sacombank hiện vẫn là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của Pyn Elite Fund. Tính đến ngày 10/3, cổ phiếu STB chiếm 14,9% danh mục của quỹ, tương đương giá trị khoảng 4.500 tỷ đồng.

Theo ước tính của Pyn Elite Fund, Sacombank có thể đạt lợi nhuận 13.350 tỷ đồng năm 2026. Con số này tương ứng với mức tăng trưởng dự phóng rất cao. Năm 2025 trước đó, với việc mạnh tay trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng giảm 40% so với cùng kỳ 2024, xuống mức 7.628 tỷ đồng, thực hiện 52% kế hoạch được giao.

Động thái quyết liệt xử lý tồn đọng, giảm tỷ lệ nợ xấu được Sacombank thực hiện sau khi “bầu” Thuỵ giữ chức quyền Tổng Giám đốc Sacombank từ tháng 12 năm ngoái. Đến ngày 3/3/2026, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ngân hàng.

Dự kiến vào sáng ngày 22/4/2026, Sacombank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ (Số 17A Trần Phú, Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). HĐQT Sacombank sẽ trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, thay đổi tên ngân hàng và lùi thời hạn hoàn thành đề án tái cơ cấu.

HĐQT Sacombank cho biết, địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh. Do vậy, để phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu của Sacombank trong giai đoạn phát triển mới, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank là cần thiết.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng chính thức trình cổ đông kế hoạch thay đổi tên của Sacombank. Cụ thể, ngân hàng dự kiến đổi tên từ "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín" thành "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc". Tên viết tắt bằng tiếng Việt đổi từ "Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín" sang "Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc".

Đặc biệt, lãnh đạo Sacombank cho biết, mặc dù ngân hàng đã nỗ lực triển khai các giải pháp theo Đề án, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành theo đúng tiền độ đề ra, chủ yếu do công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Việc khắc phục triệt để các tồn tại theo kết luận thanh tra cần gắn với quá trình củng cố lại hệ thống quản trị, quy trình nghiệp vụ và tổ chức bộ máy. Sacombank cho biết đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cấu trúc toàn diện bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro. Do đó, HĐQT Sacombank trình đại hội cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án đến hết năm 2030.