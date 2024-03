Pyn Elite Fund “ôm” loạt cổ phiếu ngân hàng, hiệu suất danh mục tăng hơn 12% sau 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo hoạt động tháng 2, Pyn Elite Fund chỉ ra VN-Index tăng 7,6% nhờ sự dẫn dắt của cổ phiếu ngân hàng. Trong khi đó, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại chỉ đạt 5,2% do đà tăng cổ phiếu STB của Sacombank chững lại và đồng VND mất giá 1% so với USD. Như vậy, sau tháng đầu năm áp đảo, quỹ đã không thể nối dài mạch chiến thắng thị trường.

Tuy nhiên, tính chung hai tháng đầu năm, hiệu suất đầu tư của Pyn Elite Fund lên đến 12,44%, cao hơn mức tăng 10,9% của VN-Index cùng thời kỳ. Đây là thành tích đáng ghi nhận với quỹ ngoại đến từ Phần Lan sau một năm 2023 chật vật mới về bờ vào phút chót.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất đang đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô danh mục quản lý lên đến 785,4 triệu EUR (~21.200 tỷ đồng) vào cuối tháng 2. Các cổ phiếu ngân hàng vẫn áp đảo nhưng tỷ trọng của STB, HDB, MBB và TPB đều đã giảm đôi chút so với thời điểm cuối tháng 1.

Trong tháng 2, các mã tăng mạnh nhất trong danh mục của Pyn Elite Fund là VHC (19%), FPT (13,9%), CTG (12,5%). Ngược lại, các cổ phiếu giảm mạnh nhất là MIG, DXS, SHS nhưng mức giảm không lớn, chỉ từ 1% đến 3%. DNSE được nhấn mạnh là khoản đầu tư đáng chú ý của quỹ, tuy nhiên, công ty chứng khoán này mới chỉ IPO, chưa lên sàn chứng khoán.

Về tình hình vĩ mô, Pyn Elite Fund dự báo hoạt động sản xuất sẽ tăng cường khi số lượng đơn đặt hàng tăng và hàng tồn kho giảm. Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tăng 5,9% so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp so với xuất khẩu. PMI tăng từ mức 50,3 trong tháng 1 lên 50,4 trong tháng 2 nhờ sản lượng và đơn đặt hàng cao hơn.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ tăng nhẹ lên 8,5% trong tháng 2 (tăng 8,1% trong tháng 1). Pyn Elite dự báo tiêu dùng sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong nửa cuối năm 2024 khi thị trường lao động được cải thiện cùng với sự phục hồi của xuất khẩu.

Về thị trường chứng khoán, cuối tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với các cơ quan, tổ chức chủ chốt gồm Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Thế giới, các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư. Tại sự kiện này Thủ tướng nhấn mạnh việc theo đuổi nâng hạng thị trường mới nổi vào năm 2025 và đặt ra thời hạn cho các cột mốc quan trọng như hệ thống giao dịch KRX mới và giải pháp không cấp vốn trướ.

Trong thư gửi nhà đầu tư cuối tháng 2, ông Petri Deryng, Giám đốc Pyn Elite Fund, nhận định thị trường tiền tệ, thanh khoản ngân hàng ổn định và lãi suất đã điều tiết trở lại mức hấp dẫn. Do đó, các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hơn 20% vào năm 2024.

Đặc biệt, người đứng đầu Pyn Elite Fund đặt niềm tin lớn vào nhóm ngành ngân hàng với kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng trưởng đáng kể. "Cổ phiếu nói chung, trong đó đáng chú ý là cổ phiếu ngân hàng, vẫn ở mức định giá quá thấp trong vài năm qua. Tiềm năng tăng giá rất lớn khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc với chu kỳ thị trường tiền tệ thuận lợi", ông Petri Deryng nhấn mạnh.