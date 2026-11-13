QMS được giao đất làm Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Thụy Hà

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 6108/QĐ-UBND ngày 06/11/2026 về việc giao Công ty CP dịch vụ Trường học Quang Minh (QMS) 8.611m² đất tại xã Phúc Thịnh để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Thụy Hà.

Trong tổng diện tích 8.611m² đất, có 6.889m² đất nhà ở xã hội; Chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký quyết định giao đất; Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 92 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ theo thời hạn ổn định lâu dài.

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT UBND TP.Hà Nội

Với 1.722m² đất nhà ở thương mại; chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký quyết định này; Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

UBND TP giao QMS có trách nhiệm liên hệ với UBND xã Phúc Thịnh để xác định diện tích đất có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa trong phạm vi dự án.

Đồng thời, liên hệ với Sở, ngành, đơn vị liên quan để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các Sở có liên quan; Thuế TP.Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Về chủ đầu tư dự án, QMS được thành lập vào ngày 27/3/2007; vốn điều lệ tính đến cuối tháng 5/2026 ở mức 9.000 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần đây nhất (ngày 20/10/2026), ông Phạm Quang Minh (SN 1996) đảm nhiệm vị trí Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của QMS thay bà Nguyễn Thị Thúy Hường (SN 1970).

Ông Phạm Quang Minh cũng là người thay bà Hường làm Người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu tư và PHát triển du lịch biển đảo Trí Nguyên (Công ty Trí Nguyên). Đây là doanh nghiệp kinh doanh chính trong lĩnh vực Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, được thành lập vào cuối tháng 2/2018. Vốn điều lệ tính đến ngày 15/3/2021 ở mức 168 tỷ đồng.

Nói thêm về bà Thúy Hường, nữ doanh nhân sinh năm 1970 được biết đến rộng rãi với vai trò CEO của QMS, từng nắm đến 99% vốn tại doanh nghiệp này (theo công bố hồi tháng 9/2018).

Tài liệu của PV thể hiện, giữa tháng 3/2025, bà Thúy Hường đã mang gần 153,7 triệu cổ phần và toàn bộ các quyền lợi phát sinh từ phần vốn góp/cổ phần tại QMS (theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 01-GCN ngày 6/2/2020) đem thế chấp tại Công ty Tài chính tổng hợp CP Điện lực (EVNFinance, MCK: EVF).

Sau đó không lâu, đến ngày 4/4/2025, bà Nguyễn Thị Thúy Hường tiếp tục mang toàn bộ các quyền lợi phát sinh từ phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Việt Hiền (Việt Hiền) tiếp tục thế chấp tại EVF.

Đáng chú ý, theo công bố ngày 20/10/2026, ông Phạm Quang Minh thay bà Thúy Hường nắm 90% vốn tại Việt Hiền. 10% vốn còn lại của Việt Hiền do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1986) sở hữu. Không chỉ là cổ đông, ông Phương đồng thời là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Việt Hiền được thành lập vào ngày 13/11/2007, có cùng địa chỉ trụ sở chính với QMS. Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng (theo công bố ngày 20/10/2026).

Ông Nguyễn Ngọc Phương và bà Nguyễn Thị Thúy Hường còn từng cùng "song hành" tại Công ty TNHH Phát triển dự án QMS (trụ sở chính tại tầng 6, tòa nhà QMS Top Tower, phố Tố Hữu, phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội) với tỷ lệ góp vốn lần lượt là 84,62% và 15,38%. Tại doanh nghiệp này, tại công bố thay đổi ngày 20/10/2026, ông Phạm Quang Minh tiếp tục thay bà Thúy Hường nắm giữ 84,62% vốn.

Quay trở lại với QMS, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành bất động sản, đồng thời tham gia đầu tư hạ tầng giáo dục. Theo giới thiệu trên website, QMS là doanh nghiệp phát triển một số dự án nổi bật tại Hà Nội như: Tòa nhà QMS Top Tower (đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ) và Tòa nhà QMS Startup Tower (đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy).

Phối cảnh Dự án QMS Top Tower. Ảnh: QMS Dự án QMS Top Tower có tổng diện tích 6.565,5 m2; tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm tòa tháp cao cấp (cao 45 tầng) và 5 tầng hầm để xe thông minh. Startup Tower là dự án cao cấp do QMS làm chủ đầu tư. Tòa nhà cao 18 tầng, được thiết kế là trụ sở làm việc và tích hợp trung tâm thương mại …., cung cấp nhiều tiện ích hiện đại. Tổng diện tích khu đất quy hoạch dự án là 1.204m2, trong đó diện tích xây dựng là 582m2.

Đầu tháng 11/2026, QMS đã đem các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phát sinh tại Dự án "Tòa nhà hỗn hợp: Trụ sở làm việc, Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê" tại ô đất ký hiệu D14, phố Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội (tên thương mại: QMS Startup Tower) đem thế chấp tại EVNFinance.

EVNFinance cũng là đối tác tín dụng quen thuộc của QMS khi tháng 11/2020 nhận thế chấp ác khoản lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp này phát sinh từ Dự án "Công viên tri thức QMS" tại Tổ dân phố số 6, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội.