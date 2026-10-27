QP Green Park khai trương Sales Gallery, đưa bức tranh đô thị tương lai đến gần khách hàng

Sales Gallery - Điểm chạm trực quan bức tranh QP Green Park

Lễ khai trương Sales Gallery QP Green Park dự kiến diễn ra vào ngày 28/10/2026, với các hoạt động như nghi thức khai trương, ra mắt sa bàn tổng thể và ký kết hợp tác chiến lược. Chương trình đánh dấu một cột mốc trong quá trình giới thiệu dự án, đồng thời tạo cơ hội để khách mời tìm hiểu về quy hoạch và định hướng phát triển QP Green Park (Khu nhà ở Quang Phúc 3).

Thông qua sa bàn tổng thể, thông tin quy hoạch và hoạt động tham quan thực địa, khách tham quan có thể tiếp cận dự án từ nhiều góc độ. Thay vì chỉ tìm hiểu thông tin qua hình ảnh hoặc tài liệu, khách hàng có thêm cơ hội quan sát cách tổ chức không gian, tìm hiểu vị trí và đối chiếu thông tin với bối cảnh thực tế tại khu vực.

Sales Gallery vì thế không chỉ là nơi giới thiệu thông tin dự án mà còn là điểm kết nối giữa quy hoạch được trình bày và trải nghiệm thực tế, giúp khách tham quan có thêm cơ sở để tìm hiểu QP Green Park.

Sales Gallery QP Green Park mang đến cho khách tham quan góc nhìn trực quan hơn về dự án và không gian sống tương lai.

Từ sa bàn đến thực địa - Trải nghiệm dự án theo góc nhìn trực quan

Tại Sales Gallery QP Green Park, sa bàn tổng thể là điểm khởi đầu để khách tham quan khám phá quy mô và cách tổ chức không gian dự án. Thông qua mô hình trực quan cùng các thông tin được giới thiệu, khách hàng có thể hình dung mối liên kết giữa khu vực nhà ở, không gian xanh và các khu chức năng trong tổng thể quy hoạch.

Sa bàn QP Green Park giúp khách hàng hình dung tổng thể quy hoạch và cách tổ chức không gian dự án (ảnh minh họa).

Bên cạnh sa bàn, hoạt động tham quan thực địa mang đến góc nhìn bổ sung về vị trí dự án và bối cảnh phát triển xung quanh. Từ tuyến đường tiếp cận đến các khu dân cư và khu công nghiệp lân cận, những quan sát trực tiếp giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về vị trí của QP Green Park trong không gian đô thị – công nghiệp Đông Bắc TP.HCM.

Sự kết hợp giữa sa bàn, thông tin dự án và trải nghiệm thực địa tạo nên hành trình tìm hiểu liền mạch, giúp khách hàng tiếp cận QP Green Park một cách trực quan và có hệ thống hơn.

QP Green Park trong bức tranh đô thị - công nghiệp Đông Bắc TP.HCM

Trong bối cảnh khu vực Đông Bắc TP.HCM tiếp tục phát triển với sự hiện diện của các khu công nghiệp và quá trình mở rộng đô thị, QP Green Park tọa lạc tại phường Bình Cơ, trên mặt tiền ĐT.742, đối diện KCN VSIP II mở rộng và gần KCN VSIP III. Vị trí này đặt dự án trong khu vực có sự hiện diện của các hoạt động sản xuất, thương mại và nhu cầu nhà ở gắn với việc làm.

QP Green Park nằm trên trục ĐT.742, trong khu vực kết nối với các khu công nghiệp và mạng lưới giao thông Đông Bắc TP.HCM.

Với quy mô khoảng 13,7 ha, QP Green Park được định hướng phát triển khu dân cư với các sản phẩm nhà ở thấp tầng, shophouse, không gian xanh và tiện ích cộng đồng. Cách tổ chức các thành phần này hướng đến việc kết hợp nhu cầu an cư với các hoạt động sinh hoạt, thư giãn và kết nối cộng đồng.

Về kết nối, khu vực dự án tiếp cận tuyến ĐT742 hiện hữu, đồng thời nằm trong bức tranh phát triển hạ tầng liên vùng với các tuyến đường và dự án giao thông đang được triển khai hoặc quy hoạch. Trong đó, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa TP.HCM và các khu vực lân cận khi đưa vào khai thác. Những chuyển động này tạo thêm động lực cho quá trình phát triển đô thị tại khu vực, trong đó nhu cầu về không gian sống gắn với nơi làm việc, tiện ích và môi trường xanh ngày càng được quan tâm.

Không gian xanh và hệ thống tiện ích được định hướng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và kết nối cộng đồng tại QP Green Park.

Từ vị trí đến quy hoạch, QP Green Park hướng đến việc kết hợp không gian nhà ở với cảnh quan và tiện ích phục vụ cộng đồng. Đây cũng là những nội dung khách tham quan có thể tìm hiểu thêm thông qua sa bàn và các thông tin được giới thiệu tại Sales Gallery.

Thông qua việc đưa quy hoạch đến gần hơn với trải nghiệm thực tế, QP Green Park tạo thêm cơ hội để khách hàng và đối tác tìm hiểu dự án trong bối cảnh phát triển của khu vực Bình Cơ.

Thông tin tham quan

Quý khách quan tâm có thể liên hệ Fanpage QP Green Park để tìm hiểu thông tin và đăng ký lịch tham quan dự án.

Fanpage: https://www.facebook.com/qpgreenpark