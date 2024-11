Quả chuối vừa được mua vào buổi sáng với giá 9.000 đồng, buổi tối bán với giá 157 tỷ đồng

Một quả chuối trong nhiều năm đã gây tranh cãi trong giới nghệ thuật đã được bán với giá 6,2 triệu USD (hơn 157 tỷ đồng) bao gồm cả phí tại cuộc đấu giá nghệ thuật đương đại của Sotheby's New York vào tối thứ Tư (20/11) vừa qua. Nó đã trở thành loại trái cây được cho là đắt nhất thế giới - mặc dù có khả năng nó sẽ bị vứt bỏ trong vài ngày nữa. Mức giá được bán này vượt xa mức giá được đưa ra ban đầu là 1 đến 1,5 triệu USD (khoảng 25 đến 37 tỷ đồng)



Quả chuối là ngôi sao của tác phẩm nghệ thuật ý niệm năm 2019, “Comedian” (Diễn viên hài), của nghệ sĩ nổi tiếng Maurizio Cattelan, dự định sẽ được dán băng keo lên tường. Nó đi kèm với giấy chứng nhận xác thực và hướng dẫn lắp đặt để chủ sở hữu thay thế quả chuối - nếu họ muốn - bất cứ khi nào nó bị thối.

Một tác phẩm nghệ thuật ý niệm của Maurizio Cattelan, "Comedian", chỉ là một quả chuối dán trên tường.

5 phút đấu giá nhanh chóng đã kết thúc khi doanh nhân tiền điện tử người Trung Quốc Justin Sun đưa ra mức giá chiến thắng, đánh bại 6 đối thủ khác.



“Lợi nhuận trên thị trường đã đi ngang hoặc giảm trong thập kỷ qua”, Michael Moses, người theo dõi tiềm năng đầu tư của các tác phẩm nghệ thuật cho biết. “Đó là một tài sản hấp dẫn vì bạn có thể nhận được rất nhiều niềm vui từ nó đến mức mọi người sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận thấp hơn. Niềm vui không phải là thứ để đùa giỡn.”



Thật vậy, Sun đã nói trong một tuyên bố rằng tác phẩm của Cattelan "đại diện cho một hiện tượng văn hóa kết nối thế giới nghệ thuật, meme và cộng đồng tiền điện tử".

Justin Sun là một doanh nhân tiền điện tử và nhà sưu tập nghệ thuật. Hiện anh là chủ sở hữu của một quả chuối trị giá 6,2 triệu USD.

Sun nói thêm rằng "trong những ngày tới, tôi sẽ đích thân ăn quả chuối như một phần của trải nghiệm nghệ thuật độc đáo này, tôn vinh vị trí của nó trong cả lịch sử nghệ thuật và văn hóa đại chúng".

Tác phẩm nghệ thuật của Cattelan lần đầu tiên xuất hiện tại Art Basel Miami Beach, nơi Phòng trưng bày Perrotin đã bán 3 phiên bản của "Comedian" với giá từ 120.000 đến 150.000 USD. Nhưng đám đông đã gây rối loạn đến mức cuối cùng phòng trưng bày đã phải lấy quả chuối ra khỏi gian hàng sau khi một nghệ sĩ biểu diễn, David Datuna, xé quả chuối ra khỏi tường và ăn nó. Tại Sotheby’s, quả chuối được định giá với mức ước tính từ 1 triệu đến 1,5 triệu USD, nhưng giá cuối cùng là 5,2 triệu USD, cộng với phí đấu giá, tổng cộng là 6,2 triệu USD.

Tác phẩm đã trở thành một hiện tượng truyền thông, xuất hiện trên trang bìa của tờ The New York Post. Viết trên tờ The New York Times, Jason Farago giải thích rằng tiêu đề “Diễn viên hài” mang tính mỉa mai - “vì ông Cattelan, giống như tất cả những chú hề giỏi nhất, là một diễn viên bi kịch khiến những điều chắc chắn của chúng ta trở nên trơn tuột như vỏ chuối”.

Tác phẩm quả chuối đã gây tiếng vang trên truyền thông kể từ khi được công bố

Vào thời điểm đó, nghệ sĩ này cho biết ông tạo ra tác phẩm của mình như một cú hích châm biếm vào sự đầu cơ trên thị trường, đặt ra câu hỏi, “Trên cơ sở nào một vật thể có được giá trị trong hệ thống nghệ thuật?”.

Quả chuối thực sự được dán trên tường của Sotheby's vào tối 20/11 đã được mua vào đầu ngày từ một quầy trái cây gần đó ở Upper East Side của Manhattan với giá 35 xu (khoảng 9.000 VNĐ). Người điều hành gian hàng là một người đàn ông đến từ Bangladesh, người không cho biết tên và nói rằng ông không biết rằng một trong những quả chuối của mình đã được bán với giá gấp hàng nghìn lần giá gốc.

Nguồn: The New York Times