Quá khó khăn: Công ty dệt may từng kiếm 1.500 tỷ/năm phải cho thuê mặt bằng bán đồ ăn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) vừa chính thức thông qua nghị quyết về việc hợp tác kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động tại khu đất 213 Hồng Bàng. Đáng chú ý, đối tác trong thương vụ này là một đơn vị có liên quan mật thiết đến các thành viên nội bộ của công ty.

Khai thác quỹ đất hiện có

Theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2026, Garmex Sài Gòn sẽ đưa diện tích 734 m2 (bao gồm 403 m2 tầng trệt và 331 m2 sân) tại địa chỉ số 213 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM để hợp tác kinh doanh. Đây là khu đất nằm ở vị trí đắc địa thuộc khu vực Chợ Lớn, vốn do Garmex Sài Gòn quản lý.

Đối tác được chọn để bắt tay thực hiện dự án này là Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận . Theo thỏa thuận, phía đối tác sẽ tự quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động vận hành nhà hàng cũng như các dịch vụ ăn uống lưu động theo quy định pháp luật.

Giao dịch với bên liên quan

Thương vụ này được xác định là giao dịch với tổ chức có liên quan đến người nội bộ. Cụ thể, ông Lê Văn Hùng (Chủ tịch HĐQT Garmex Sài Gòn) và ông Bùi Minh Tuấn (Thành viên HĐQT Garmex Sài Gòn) hiện cũng đồng thời là thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Việc hợp tác này cho thấy sự tận dụng nguồn lực giữa các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái quản trị để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản.

Điểm đáng chú ý trong hợp đồng này là phương thức phân chia lợi nhuận. Thay vì chia sẻ rủi ro theo kết quả kinh doanh thực tế, Công ty Thương mại Phú Nhuận sẽ thanh toán cố định hàng tháng cho Garmex Sài Gòn. Khoản tiền này được trả đều đặn từ ngày 1 đến ngày 5 mỗi tháng và không phụ thuộc vào việc nhà hàng kinh doanh lỗ hay lãi.

Giá trị hợp đồng ước tính trong 12 tháng đầu tiên chiếm khoảng 0,13% tổng giá trị tài sản của Garmex Sài Gòn (dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán bán niên tính đến ngày 30/06/2025). Thời hạn hợp tác trước mắt là một năm, sau đó hai bên sẽ xem xét gia hạn dựa trên tình hình thực tế.

Trong bối cảnh ngành dệt may còn nhiều biến động, việc Garmex Sài Gòn tận dụng quỹ đất sẵn có để chuyển hướng sang mảng dịch vụ F&B (Food and Beverage) thông qua mô hình hợp tác thu phí cố định được xem là bước đi thận trọng. Điều này giúp doanh nghiệp có thêm nguồn thu ổn định hàng tháng mà không phải trực tiếp đối mặt với áp lực quản lý vận hành trong một lĩnh vực mới mẻ.

﻿Năm 2025, GMC lỗ ròng gần 24 tỷ đồng. Mức lỗ này thấp hơn con số gần 30 tỷ đồng của năm 2024 và là mức thấp nhất trong giai đoạn 2022–2025.

﻿Cơ cấu doanh thu cho thấy gần 2/3 nguồn thu đến từ giao dịch với CTCP VinaPrint (VPR), chủ yếu là cho thuê đất hợp tác kinh doanh sân pickleball – nguồn thu mới trong năm qua và mang lại bình quân hơn 3 triệu đồng mỗi ngày.

