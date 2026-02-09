Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quá khó khăn: Công ty dệt may từng kiếm 1.500 tỷ/năm phải cho thuê mặt bằng bán đồ ăn

09-02-2026 - 13:40 PM | Doanh nghiệp

Quá khó khăn: Công ty dệt may từng kiếm 1.500 tỷ/năm phải cho thuê mặt bằng bán đồ ăn

Garmex Sài Gòn sẽ đưa diện tích 734 m2 (bao gồm 403 m2 tầng trệt và 331 m2sân) tại địa chỉ số 213 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM để hợp tác kinh doanh. Đây là khu đất nằm ở vị trí đắc địa thuộc khu vực Chợ Lớn, vốn do Garmex Sài Gòn quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) vừa chính thức thông qua nghị quyết về việc hợp tác kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động tại khu đất 213 Hồng Bàng. Đáng chú ý, đối tác trong thương vụ này là một đơn vị có liên quan mật thiết đến các thành viên nội bộ của công ty.

Khai thác quỹ đất hiện có

Theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2026, Garmex Sài Gòn sẽ đưa diện tích 734 m2 (bao gồm 403 m2 tầng trệt và 331 m2 sân) tại địa chỉ số 213 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM để hợp tác kinh doanh. Đây là khu đất nằm ở vị trí đắc địa thuộc khu vực Chợ Lớn, vốn do Garmex Sài Gòn quản lý.

Đối tác được chọn để bắt tay thực hiện dự án này là Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận . Theo thỏa thuận, phía đối tác sẽ tự quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động vận hành nhà hàng cũng như các dịch vụ ăn uống lưu động theo quy định pháp luật.

Giao dịch với bên liên quan

Thương vụ này được xác định là giao dịch với tổ chức có liên quan đến người nội bộ. Cụ thể, ông Lê Văn Hùng (Chủ tịch HĐQT Garmex Sài Gòn) và ông Bùi Minh Tuấn (Thành viên HĐQT Garmex Sài Gòn) hiện cũng đồng thời là thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Việc hợp tác này cho thấy sự tận dụng nguồn lực giữa các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái quản trị để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản.

Điểm đáng chú ý trong hợp đồng này là phương thức phân chia lợi nhuận. Thay vì chia sẻ rủi ro theo kết quả kinh doanh thực tế, Công ty Thương mại Phú Nhuận sẽ thanh toán cố định hàng tháng cho Garmex Sài Gòn. Khoản tiền này được trả đều đặn từ ngày 1 đến ngày 5 mỗi tháng và không phụ thuộc vào việc nhà hàng kinh doanh lỗ hay lãi.

Giá trị hợp đồng ước tính trong 12 tháng đầu tiên chiếm khoảng 0,13% tổng giá trị tài sản của Garmex Sài Gòn (dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán bán niên tính đến ngày 30/06/2025). Thời hạn hợp tác trước mắt là một năm, sau đó hai bên sẽ xem xét gia hạn dựa trên tình hình thực tế.

Trong bối cảnh ngành dệt may còn nhiều biến động, việc Garmex Sài Gòn tận dụng quỹ đất sẵn có để chuyển hướng sang mảng dịch vụ F&B (Food and Beverage) thông qua mô hình hợp tác thu phí cố định được xem là bước đi thận trọng. Điều này giúp doanh nghiệp có thêm nguồn thu ổn định hàng tháng mà không phải trực tiếp đối mặt với áp lực quản lý vận hành trong một lĩnh vực mới mẻ.

Quá khó khăn: Công ty dệt may từng kiếm 1.500 tỷ/năm phải cho thuê mặt bằng bán đồ ăn- Ảnh 1.

﻿Năm 2025, GMC lỗ ròng gần 24 tỷ đồng. Mức lỗ này thấp hơn con số gần 30 tỷ đồng của năm 2024 và là mức thấp nhất trong giai đoạn 2022–2025.

﻿Cơ cấu doanh thu cho thấy gần 2/3 nguồn thu đến từ giao dịch với CTCP VinaPrint (VPR), chủ yếu là cho thuê đất hợp tác kinh doanh sân pickleball – nguồn thu mới trong năm qua và mang lại bình quân hơn 3 triệu đồng mỗi ngày.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Logistics Việt Nam trước ngưỡng cửa "siêu ngành" 280 tỷ USD: Bài toán hạ tầng và vai trò "sếu đầu đàn"

Logistics Việt Nam trước ngưỡng cửa "siêu ngành" 280 tỷ USD: Bài toán hạ tầng và vai trò "sếu đầu đàn" Nổi bật

Hai ông trùm bán lẻ tại sân bay đều lập đỉnh lợi nhuận: So găng 'pháo đài' Tân Sơn Nhất và 'vua mạng lưới'

Hai ông trùm bán lẻ tại sân bay đều lập đỉnh lợi nhuận: So găng 'pháo đài' Tân Sơn Nhất và 'vua mạng lưới' Nổi bật

Ngành thép Việt Nam 2025: Sản lượng kỷ lục tương đương 500 tòa Landmark 81, xây nhà máy thép đường sắt cao tốc duy nhất của Đông Nam Á

Ngành thép Việt Nam 2025: Sản lượng kỷ lục tương đương 500 tòa Landmark 81, xây nhà máy thép đường sắt cao tốc duy nhất của Đông Nam Á

11:09 , 09/02/2026
FPT bắt tay G42, Việt Thái phát triển trung tâm dữ liệu quy mô dự kiến lên đến 1 tỷ USD

FPT bắt tay G42, Việt Thái phát triển trung tâm dữ liệu quy mô dự kiến lên đến 1 tỷ USD

10:14 , 09/02/2026
FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu 59.500 tỷ đồng trong năm 2026

FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu 59.500 tỷ đồng trong năm 2026

08:26 , 09/02/2026
Công an vào cuộc, triệt phá đường dây tuồn 10.000 chai nước hoa giả ra thị trường, quy mô hàng chục tỷ

Công an vào cuộc, triệt phá đường dây tuồn 10.000 chai nước hoa giả ra thị trường, quy mô hàng chục tỷ

08:03 , 09/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên