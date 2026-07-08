Quá khứ của "cán bộ" đang gây sốt trên sóng truyền hình, tưởng đâu 2 người khác nhau!

Sức nóng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 không chỉ tạo nên những màn trình diễn viral mà còn giúp hàng loạt gương mặt thu hút thêm lượng lớn người hâm mộ sau mỗi tập phát sóng. Bên cạnh những cái tên đã quen thuộc, nhiều nghệ sĩ cũng có độ nhận diện hơn rất nhiều, trong đó phải kể đến Đông Hùng.

Với vẻ ngoài chỉn chu, điềm đạm cùng cách nói chuyện từ tốn, nam ca sĩ được khán giả ưu ái đặt biệt danh "cán bộ" vì giao diện lúc nào cũng nghiêm túc, đứng đắn. Thế nhưng mới đây, mạng xã hội lại được phen xôn xao khi loạt ảnh quá khứ của Đông Hùng bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. Khác hẳn hình ảnh hiện tại, giao diện năm xưa của nam ca sĩ khiến nhiều người phải dụi mắt vài lần vì quá khác biệt, thậm chí không ít khán giả còn thừa nhận "như 2 người khác nhau".

Bài đăng so sánh hình ảnh Đông Hùng ngày xưa và hiện tại viral trên MXH vì visual quá khác biệt.

Có thể thấy, thời trẻ, nam ca sĩ theo đuổi phong cách mang hơi hướng "bad boy" với mái tóc đen rẽ ngôi, gọng kính đen bản to cùng outfit áo thun ôm đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, phóng khoáng và trẻ trung. Gương mặt góc cạnh, ánh nhìn sắc và biểu cảm ít cười càng khiến tổng thể mang vibe như đầy cuốn hút, nam tính.

Gương mặt góc cạnh, nam tính thời mới bước chân vào làng giải trí của Đông Hùng.

Nam ca sĩ từng chia sẻ hành trình giảm 14kg, tập gym để có body săn chắc trong quá khứ.

Trong khi đó, hình ảnh ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại hoàn toàn trái ngược. Đông Hùng thường xuất hiện với mái tóc cắt gọn gàng, trang phục nghiêm chỉnh, lịch sự cùng nụ cười hiền và phong thái điềm tĩnh. Một trong những điểm khiến diện mạo giọng ca sinh năm 1993 trở nên khác biệt chính là việc anh đã tăng cân, đường nét đầy đặn toát lên vẻ chững chạc và đứng tuổi.

Kết hợp với kiểu tóc gọn gàng, trang phục kín đáo cùng phong thái điềm tĩnh, Đông Hùng mang hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành, chuẩn hình tượng "ông bố gia đình" hơn phong cách chất chơi, cá tính năm nào. Chính sự thay đổi này cũng là lý do nhiều khán giả hài hước nhận xét rằng từ một "bad boy", Đông Hùng đã chuyển hẳn sang hình tượng "cán bộ" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Hình ảnh chín chắn, hiền lành và điềm đạm của Đông Hùng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2.

Netizen bật cười trước 2 giao diện "không hề liên quan" của Đông Hùng.

Đông Hùng là một trong những giọng ca nội lực của Vpop, ghi dấu ấn với chất giọng giàu cảm xúc cùng kỹ thuật thanh nhạc ổn định. Những năm gần đây, nam ca sĩ còn trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình nghệ thuật và các concert mang tầm vóc quốc gia. Ở tuổi 33, Đông Hùng theo đuổi hình ảnh trưởng thành, lịch lãm và điềm đạm. Anh thường xuất hiện với những bộ suit hoặc trang phục tối màu có thiết kế tối giản, tôn lên vẻ nam tính và chững chạc.

Không còn theo đuổi hình tượng cá tính như thời trẻ, nam ca sĩ ghi điểm bằng thần thái đĩnh đạc, nụ cười hiền và phong cách gần gũi. Dù vậy, không thể phủ nhận diện mạo mới giúp Đông Hùng tạo được nhiều thiện cảm với công chúng, đồng thời thu hút thêm đông đảo người hâm mộ sau sức hút từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Ảnh: Threads, FBNV