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Quá nể pháp sư Trung Hoa: Tòa chung cư "ôm núi" đẹp choáng ngợp thị giác, cứ tưởng đang sống ở cõi tiên

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Tòa nhà nổi bật với cấu trúc núi đá nhân tạo cao khoảng 50m bao bọc xung quanh, mang đến diện mạo hùng vĩ và khác biệt giữa lòng đô thị hiện đại.

Nhắc đến kiến trúc Trung Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những công trình mang thiết kế táo bạo, vừa mãn nhãn vừa khiến người xem phải trầm trồ bởi ý tưởng độc đáo. Giữa lòng Thượng Hải sầm uất, Shanghai Rock Building là một trong những công trình như vậy. Tòa chung cư gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi được bao bọc bởi những "vách núi" nhân tạo khổng lồ, tạo cảm giác như cả một dãy núi được đưa vào giữa đô thị hiện đại. Lấy cảm hứng từ các nguyên lý phong thủy truyền thống, công trình là sự giao thoa hài hòa giữa kiến trúc đương đại và yếu tố thiên nhiên, tạo nên một diện mạo vừa kỳ vĩ, vừa đầy tính nghệ thuật.

Quá nể pháp sư Trung Hoa: Tòa chung cư "ôm núi" đẹp choáng ngợp thị giác, cứ tưởng đang sống ở cõi tiên- Ảnh 1.

Quá nể pháp sư Trung Hoa: Tòa chung cư "ôm núi" đẹp choáng ngợp thị giác, cứ tưởng đang sống ở cõi tiên- Ảnh 2.

Điểm nhấn của công trình là ngọn núi nhân tạo cao khoảng 50m bao bọc quanh tòa nhà. Chi tiết này được xây dựng để tạo thế "Tựa sơn hướng thủy" (lưng tựa vào núi), mục đích "hóa giải thế đất hung và bất lợi" theo quan niệm phong thủy, đồng thời mang đến cho cư dân cảm giác như được ngắm nhìn khung cảnh núi non ngay từ ô cửa sổ căn hộ. Hoàn thành vào năm 2003, công trình nhanh chóng gây chú ý nhờ diện mạo độc đáo, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với những tòa chung cư hiện đại thông thường và trở thành một điểm nhấn kiến trúc giữa lòng Thượng Hải.

Quá nể pháp sư Trung Hoa: Tòa chung cư "ôm núi" đẹp choáng ngợp thị giác, cứ tưởng đang sống ở cõi tiên- Ảnh 3.

Có thể thấy, sức sáng tạo của các "pháp sư Trung Hoa" chưa bao giờ khiến người ta thôi trầm trồ. Những công trình nhà ở không chỉ hướng đến sự hiện đại hay vẻ đẹp mãn nhãn, mà còn được thổi hồn bằng những ý tưởng kiến trúc táo bạo và các giá trị phong thủy truyền thống. Chính sự giao thoa giữa thẩm mỹ, công năng và yếu tố văn hóa đã tạo nên những công trình độc nhất vô nhị, vừa gây ấn tượng mạnh về thị giác, vừa phản ánh quan niệm sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Quá nể pháp sư Trung Hoa: Tòa chung cư "ôm núi" đẹp choáng ngợp thị giác, cứ tưởng đang sống ở cõi tiên- Ảnh 4.

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Theo Phác Thái Anh

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