'Quả ngọt' nhờ nắm giữ lâu dài: Một quỹ đầu tư lãi 150 triệu USD sau 5 năm mua lại công ty sắp phá sản

Quỹ có trụ sở ở London đã lãi khoảng 150 triệu USD khi đặt cược vào Norske Skog ASA, sau khoản đầu tư ban đầu là 300 triệu USD. Nguồn tin thân cận tiết lộ, Oceanwood đã bán phần lớn cổ phần trong công ty này.

Norske Skog từng là nhà sản xuất giấy in báo hàng đầu quốc gia Bắc Âu này. Công ty đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2017, sau đợt sụt giảm kéo dài do nguồn cung giấy tràn ngập trên thị trường. Khi ngành này kết thúc thời kỳ hoàng kim, Norske Skog lại đi vay nợ để thực hiện một loạt các thương vụ thâu tóm.

Oceanwood nhanh chóng can thiệp và tái tổ chức Norske Skog, công ty từ sản xuất giấy in chuyển sang làm bìa cứng, dùng để làm bao bì đóng gói. Các nhà máy của họ ở Áo và Pháp cũng đang trong quá trình thay đổi để sản xuất sản phẩm này. Dù nhu cầu với giấy in báo đã giảm đáng kể từ đầu thế kỷ này, nhưng sản xuất bao bì có thể sẽ bứt phá nhờ sự phát triển của thương mại điện tử.

Julian Garcia Woods – đồng giám đốc đầu tư của Oceanwood, cho biết: “Đây là một trong những thương vụ sinh lời nhất mà chúng tôi từng thực hiện. Chúng tôi cũng rất tự hào vì nhờ mua lại, hàng nghìn công việc ở Norske Skog đã không bị mất.”

Norske Skog được thành lập vào những năm 1960 bởi các chủ đất ở Na Uy đang tìm cách khai thác nguồn tài nguyên ở miền trung nước này. Công ty bắt đầu sản xuất tại một nhà máy ở làng Skogn. Năm 2001, họ tái cấu trúc hoạt động kinh doanh chỉ để tập trung vào sản xuất giấy dùng cho báo và tạp chí, sau đó bắt đầu mua lại các nhà máy trên khắp thế giới. Với tham vọng mở rộng ra toàn cầu, Norske Skog còn mua tài sản ở những quốc gia xa họ như Hàn Quốc và Canada.

Kenneth Sivertsen – một nhà phân tích tại Pareto Securities, đang nắm giữ cổ phiếu của Norske Skog, cho hay: “Họ chỉ mua các tài sản liên quan đến in ấn, xuất bản. Và sau đó họ bắt đầu phá sản vì những khoản nợ không bền vững.”

Sau khi sự ra đời của smartphone và máy tính bảng khiến nhu cầu với các sản phẩm in ấn sụt giảm, công ty này nhận thấy họ đang ở tình thế bấp bênh về tài chính. Nhu cầu với giấy in báo trên toàn cầu đã giảm 68% kể từ năm 2010. Bởi vậy, việc Norske Skog theo đuổi mục tiêu bành trướng ra toàn cầu thông qua những tờ giấy đã đưa họ đến với các quỹ phòng hộ chuyên đặt cược vào những công ty đang gặp khó khăn.

“Sự hồi sinh” của Norske Skog diễn ra sau nhiều năm công ty nỗ lực để duy trì. Ở những quốc gia khác hoặc ngành sản xuất giấy, công ty này có lẽ nổi tiếng nhất vì “vướng vào làn đạn” của một trong những công ty tài chính có tiềm lực lớn nhất, nhiều người trong số đó đã đưa nhau ra tòa với cáo buộc thao túng cổ phiếu Norske Skog.

Khi công ty đến gần bờ vực phá sản, nhiều cuộc thảo luận gắt gao đã nổ ra về việc ai sẽ là bên kiểm soát Norske Skog trong các phòng xử án ở London và New York. Những thương vụ đặt cược do Blackstone thực hiện với các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đã gây ra những tranh cãi lớn.

Năm 2015, bộ phận tín dụng của Blackstone (khi đó được gọi là GSO) đã mua thêm cổ phần trong Norske Skog để nỗ lực giúp công ty tránh khỏi cảnh vỡ nợ. Tuy nhiên, vấn đề không phải là giúp nhà sản xuất giấy tồn tại lâu dài, mà đúng hơn là đó là thời điểm vỡ nợ xảy ra, để các CDS được bán ra và chi trả đúng thời điểm cho quỹ này.

Trong khi đó, Oceanwood đã mua lại Norske Skog vào năm 2017, sau khi thành lập liên doanh với tỷ phú người Na Uy - Kjell Inge Rokke. Dù Rokke rút khỏi thỏa thuận sau đó, nhưng Oceanwood vẫn nắm quyền kiểm soát công ty khi mua phần lớn các khoản nợ cấp cao nhất cùng những khoản vay khác.

Tham khảo Bloomberg