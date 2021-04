Quá tải các tuyến giao thông phục vụ dự án sân bay Long Thành

Lưu lượng xe quá lớn

“Sắp tới, khi dự án sân bay Long Thành đi vào cao điểm xây dựng, QL51 sẽ không gánh nổi mật độ, lưu lượng xe trên đường”, ông Đinh Hồng Hà, Tổng giám đốc Tổng Cty đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) dự báo và bày tỏ sự lo ngại. QL51 là tuyến đường độc đạo nối tỉnh BR-VT qua Đồng Nai về TP HCM, ngay từ khi nâng cấp đưa vào sử dụng, QL51 đã nhanh chóng trở nên quá tải khi hàng loạt các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển trên địa bàn BR-VT và Đồng Nai cùng các khu đô thị, dân cư liên tục hình thành.

Theo thống kê của BVEC, hiện QL51 bình quân có trên 48 ngàn lượt phương tiện/ngày đêm. Trong khi đó, lượt xe theo tiêu chuẩn thiết kế là 15 ngàn lượt/ngày, đêm. Ông cho biết từ năm 2018 đến nay, tình trạng ùn tắc trên tuyến xảy ra thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn có QL51 đi qua. Ngoài ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng thường xuyên xảy ra tại các nút giao đấu nối vào QL51 gây nên hiện tượng tải trọng lớn và kéo dài dẫn đến lún, hư hỏng mặt đường, phát sinh sửa chữa mặt đường hàng năm rất lớn.

Cũng theo ông Hà, chỉ riêng trong năm 2020 trên toàn tuyến QL51 xảy ra 93 vụ TNGT làm 82 người bị thương, 39 người chết và 123 phương tiện bị hư hỏng.

TL 769 qua địa bàn các xã Lộc An, Bình Sơn, Bình An (huyện Long Thành) là tuyến đường chính đi vào dự án sân bay Long Thành và dự án khu tái định cư dự án sân bay Long Thành trên 200 héc ta (đang được triển khai xây dựng), cùng các KCN trên địa bàn hiện cũng đang quá tải so với thiết kế. Hiện trạng tuyến đường này chỉ có 2 làn đường mỗi bên nhưng mỗi ngày có hàng chục ngàn lượt xe qua lại đang phục vụ công trình dự án sân bay, vận chuyển bauxite từ Lâm Đồng xuống cảng Gò Dầu…

Sớm nhất, năm 2025 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào khai thác Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh BR-VT, đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo hình thức PPP. Dự án có tổng chiều dài 53,7km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Ðồng Nai dài 34,2km và 19,5km qua tỉnh BR-VT. Ðiểm đầu nối với tuyến tránh QL1A đoạn tránh TP. Biên Hòa, điểm cuối giao với đường vành đai TP. Bà Rịa (QL 56). Dự án xây dựng 7 nút giao liên thông, 13 cầu vượt dòng chảy, 4 cầu vượt đường ngang và 19 cầu đường ngang vượt đường cao tốc. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 19.000 tỷ đồng. Dự kiến quý I/2023 sẽ triển khai xây dựng và đưa vào khai thác năm 2025.

Ông Hoàng Văn Hân, người dân ở xã Bình Sơn cho hay: “Tuyến TL769 rất hẹp, trước đây mới chỉ có xe vận chuyển bauxite chạy liên tục đã khó đi, nay thêm các xe phục vụ công trình dự án tái định cư Lộc An - Bình Sơn thì các phương tiện gần như phải chen chúc nhau. Vào giờ cao điểm còn có thêm một lượng lớn xe máy của công nhân từ các KCN đổ ra thì không còn đường đi và rất nguy hiểm”. Bà Hoàng Thị Mai, một người dân ở khối phố Tân Mai, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa cho hay: “Ở đây, hàng ngày có hàng ngàn lượt xe ben chở đất đá đi công trình qua lại gây ô nhiễm môi trường và mất ATGT, mà không thấy cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh”.

Ngày ngày, hàng đoàn xe ben nối đuôi nhau trên QL51, bụi tung mịt mù khiến cuộc sống người dân nơi đây vô cùng khốn khổ. Những ngôi nhà nơi đây luôn đóng cửa để tránh bụi, không ai có thể làm ăn buôn bán bởi tình trạng ô nhiễm và xe cộ luôn ùn ứ. Ông Đào Văn Quân, Đội trưởng TTGT khu vực Long Thành- Nhơn Trạch cho rằng, khu vực ngã ba đường chuyên dụng và ngã ba Lộc An (nút giao TL768 và QL51) thường xuyên ùn tắc giao thông do tập trung cao các xe phục vụ công trình và vận chuyển hàng hóa ra cảng. Theo ông Quân, sắp tới xây dựng sân bay thì áp lực giao thông ở các khu vực này sẽ tăng cao hơn nửa.

Không kịp tiến độ xây dựng sân bay

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc Sở GT-VT Đồng Nai cho biết, áp lực giao thông trên địa bàn Đồng Nai, đặc biết là huyện Long Thành nơi có dự án sân bay Long Thành rất lớn. Sắp tới, khi xây dựng sân bay thì tuyến QL51, TL769 là tuyến đường chính cho việc thi công dự án. Theo ông Bình, giải pháp chính là mở rộng TL769 đi qua huyện Long Thành từ 4 làn xe hiện nay lên 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp với lộ giới 45m. Hiện dự án đã được thiết kế, nhưng không thể nói được việc tiến hành mở rộng tuyến tỉnh lộ này có kịp với tiến độ xây dựng sân bay Long Thành hay không.

Đối với QL51, theo ông Bình, đây là tuyến huyết mạch vận chuyển nguyên liệu từ các cảng biển, mỏ đá cho việc xây dựng sân bay Long Thành, nhưng với thực tại tuyến đường đã quá tải. Ông Bình cho biết tỉnh đã có kiến nghị Bộ GTVT đầu tư xây dựng các nút giao khác mức trên QL51 để tránh ùn tắc giao thông. Ngoài ra, tỉnh BR-VT, đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1). Tuy nhiên, sớm nhất thì đến quý I/2023 mới triển khai xây dựng và đến 2025 mới hoàn thành. Vì vậy, tình trạng ùn tắc trên hai tuyến đường hiện hữu vẫn sẽ còn kéo dài và ngày càng trầm trọng khi sân bay Long Thành được triển khai xây dựng.