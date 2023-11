Quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Mỹ giảm tốc

Thực tế, doanh số bán xe điện tại Mỹ đang sụt giảm rõ rệt trong các tháng cuối năm.

Thị trường Mỹ sẽ đón nhận khoảng 1 triệu xe điện mới trong năm nay. Gần 616 tỷ USD là khoản tiền các doanh nghiệp ô tô cam kết rót vào xe điện từ năm nay đến năm 2027. Nguồn cung tăng nhưng xe điện lại đang bị chất đống tại các đại lý. Khi xe xăng vẫn bán rất chạy, thời gian bán 1 chiếc xe điện trong tháng 8 đã tăng gấp đôi so với tháng đầu năm.

"Chỉ 1/4 số hộ gia đình ở Mỹ có gara. Hầu hết mọi người không có nhà để xe. Vì vậy, họ sẽ phải sạc xe ở nơi khác. Khi bạn đến những trạm sạc đó, cũng không chắc còn chỗ để sạc", ông Marco Gollarza, chuyên gia ô tô, Mỹ, chia sẻ.

Thiếu trầm trọng các trạm sạc đang làm "đau đầu" các nhà sản xuất và người tiêu dùng xe điện.

Tại Mỹ, người tiêu dùng vẫn còn những lo ngại về hệ thống sạc, giá cả cao hay các hạn chế trong trợ cấp khi chọn mua xe điện. (Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images)

"Liệu chúng ta có nhanh chóng xây dựng được các trạm sạc trên toàn quốc? Câu trả lời hiện nay, dường như là không thể", ông Scott German, chuyên gia ô tô, Mỹ, nói.

Giá xăng đã hạ nhiệt kết hợp với thói quen di chuyển đường dài của người Mỹ khiến xe xăng vẫn chiếm ưu thế. Đó là chưa kể giá xe điện dù đã giảm trung bình gần 13.000 USD so với năm 2022, nhưng vẫn cao hơn khoảng 4.000 USD so với xe xăng cùng phân khúc. Do đó, với nhiều người xe điện vẫn là câu chuyện của tương lai.

"Chúng ta đã sử dụng xăng được 100 năm. Với xe điện, kết nối tất cả cơ sở hạ tầng lại với nhau tại một đất nước rộng lớn đang là một thách thức", ông Marco Gollarza, chuyên gia ô tô, Mỹ, nhận định.

Nhà Trắng vừa chi 900 triệu USD, nằm trong gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD, để xây dựng trạm sạc tại 35 bang của Mỹ. Nỗ lực mới nhất này nhằm hiện thực hóa mục tiêu, đến năm 2030, 50% tổng doanh số bán xe mới tại Mỹ sẽ là xe điện.

Tại Mỹ, người tiêu dùng vẫn còn những lo ngại về hệ thống sạc, giá cả cao hay các hạn chế trong trợ cấp khi chọn mua xe điện. Tuy nhiên, hơn một nửa người tiêu dùng nói rằng, về lâu dài, chuyển sang xe điện sẽ là thực tế không thể đảo ngược.