Quá tự hào: Diễn viên gốc Việt đầu tiên thắng Quả cầu vàng, đánh bại cả tài tử hạng A Brad Pitt!

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2023 đã diễn ra vào tối 10/1 (theo giờ Mỹ) và tại đây, rất bất ngờ khi một ngôi sao gốc Việt đã giành chiến thắng tại hạng mục cá nhân, ghi tên mình vào lịch sử.



Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2023, nam diễn viên Quan Kế Huy đã xuất sắc giành giải Nam phụ xuất sắc nhất cho vai Waymond Wang trong siêu phẩm Everything Everywhere All at Once. Anh đã vượt qua nhiều tài tử đình đám như Brad Pitt, Barry Keoghan… để trở thành diễn viên gốc Việt đầu tiên cầm trên tay chiếc cúp danh giá bậc nhất làng điện ảnh thế giới.

Quan Kế Huy nhận giải Quả cầu vàng.

"Wow... Điều này thật sự quá tuyệt vời. Vào giờ này năm trước, tôi chỉ dám hi vọng mình có được việc làm. Và khi tôi nghĩ rằng nó không thể nào tốt hơn nữa, nó đã thật sự xảy ra. Đây thật sự là vinh hạnh lớn, tôi cảm ơn và biết ơn rất nhiều", Quan Kế Huy phát biểu. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Steven Spielberg vì đã giao cho anh vai Short Round trong Indiana Jones khi anh mới 12 tuổi, giúp anh mở ra sự nghiệp tại Hollywood.

Anh là nam diễn viên gốc Việt đầu tiên thắng giải.

Trong Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy vào vai Waymond - anh chồng của nữ chính Evelyn. Ở vũ trụ chính, anh có vẻ hiền lành, khờ khạo nhưng thực chất vô cùng thương vợ. Một trong những câu thoại đắt giá của Waymond trong phim là "Ở kiếp khác, anh vẫn muốn làm giặt là và tính thuế cùng em". Everything Everywhere All at Once mang về 6 đề cử tại Quả cầu vàng 2023, trong đó ngoài Quan Kế Huy thì Dương Tử Quỳnh cũng đã thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất (thể loại phim Hài - Nhạc kịch).

Quan Kế Huy trong Everything Everywhere All at Once

Ảnh: Golden Globes