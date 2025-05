Quán bún ở Hà Nội bị phản ứng dữ dội vì biển quảng cáo: Thiếu một từ quan trọng

Những ngày qua, dân mạng chia sẻ và bình luận nhiều về bức ảnh trước cửa một quán bún trên đường Minh Khai (Hà Nội). Điểm chú ý chính là nội dung gây "nhức mắt" trên tấm biển quảng cáo của quán. Tấm bảng được in câu: "Ở đây có bán bún bò Huế ngon hơn cả mẹ bạn".

Người đăng tải hình ảnh chia sẻ đã từng ăn ở quán một vài lần nhưng không "ngấm" được nội dung trên tấm biển quảng cáo. Đây là câu quảng cáo "không tôn trọng gia đình mình, không tôn trọng khách hàng".

Đa số ý kiến cho rằng chủ quan cố ý tạo tấm biển như vậy để thu hút sự chú ý của khách hàng, tạo truyền thông cho quán.

Bài đăng thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Thông tin trên VietNamNet, anh B. - người nhận là quản lý của quán cho biết tấm bảng này do bộ phận in ấn in thiếu chữ "nấu". Câu đầy đủ mà quán muốn in là: "Ở đây có bán bún bò Huế ngon hơn cả mẹ bạn nấu".

Anh B. cho biết quán đã quá chủ quan khi không phát hiện được lỗi sai nghiêm trọng khiến nhiều khách hàng cảm thấy khó chịu. Sau bài đăng trên mạng xã hội, quán đã bỏ tấm biển gây tranh cãi.

Bên cạnh đó, anh B. khẳng định quán không cố ý in thiếu chữ trên tấm biển để thu hút, gây chú ý cho quán.