Quán cà phê cheo leo trên vách đá cao ngang tòa nhà hơn 20 tầng, khách phải leo dây 30 phút mới tới: Chưa đầy 4 tháng thu gần 4 tỷ đồng

Quán cà phê đặc biệt này nằm tại làng Cổ Thạch, huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là một làng ven biển nhỏ, nằm ở khu vực có địa hình núi đá sát biển và những ngôi nhà đá cổ.

Theo thông tin mới nhất được Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Phúc Kiến, làng Cổ Thạch có diện tích khoảng 1,8 km², dân số khoảng 600 người. Nơi đây đã được công nhận là một trong những làng nghỉ dưỡng đẹp của tỉnh Phúc Kiến và là làng du lịch nông thôn đặc sắc.

Điểm nổi bật nhất của Cổ Thạch là quán cà phê trên vách đá, một mô hình kết hợp giữa đồ uống, thể thao mạo hiểm và ngắm cảnh. Theo giới thiệu chính thức của địa phương, khu cà phê được bố trí trên vách đá cao khoảng 70 m, tương đương với độ cao của 1 toà nhà 20 tầng, hướng ra vùng biển rộng lớn ngoài khơi Phúc Kiến.

Do vị trí đặc biệt nên nếu du khách muốn trải nghiệm quán cà phê thì cần phải mặc đồ bảo hộ, móc dây an toàn và đi theo tuyến via ferrata men theo vách núi.

Quán cà phê ở làng Cổ Thạch nằm trên vách đá cao gần 70 m, hướng thẳng ra biển (Ảnh Xinhua)

Muốn uống cà phê phải leo dây khoảng 30 phút

CNN từng mô tả trải nghiệm tại quán cà phê ở làng Cổ Thạch khá khác thường. Du khách trước tiên phải gặp hướng dẫn viên, mặc thiết bị bảo hộ rồi đi theo hệ thống bậc kim loại, dây cáp và điểm neo được lắp trực tiếp trên vách đá. Quá trình di chuyển tới khu vực ngồi uống cà phê mất khoảng 30 phút.

Sau khi vượt qua đoạn đường này, khách mới tới những băng ghế được bố trí sát sườn núi, cao hàng chục mét so với mặt biển. Từ vị trí ngồi, du khách có thể nhìn thẳng ra biển. Những ngày thời tiết tốt, du khách thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ các đảo phía xa.

Du khách muốn tới khu vực ngồi đặc biệt phải sử dụng thiết bị bảo hộ và vượt tuyến leo núi trong khoảng 30 phút (Ảnh Xinhua)

Theo một số nguồn quốc tế, gói trải nghiệm tại quán cà phê này từng có giá khoảng 398 nhân dân tệ/người. Mức giá này không chỉ bao gồm cà phê mà còn có thiết bị bảo hộ, bảo hiểm, hướng dẫn viên và một số hoạt động chụp ảnh.

Điểm đặc biệt của mô hình là du khách không tới đây chỉ để uống một cốc cà phê. Phần hấp dẫn nhất nằm ở hành trình leo vách đá và cảm giác ngồi giữa khoảng không với biển ở ngay phía dưới.

Ngoài khu vực uống cà phê, dự án còn phát triển các hoạt động như đu dây trên cao, leo núi có bảo hộ, huấn luyện leo đá và trải nghiệm hạ dây bằng kỹ thuật chuyên dụng.

Hơn 100 ngày doanh thu đạt 1 triệu nhân dân tệ

Mô hình cà phê vách đá được đưa vào hoạt động từ dịp Quốc khánh Trung Quốc năm 2024. Theo Nhật báo Phúc Châu, sau khi đi vào vận hành, nơi này nhanh chóng trở thành một trong những điểm check-in mới tại Liên Giang.

Kể từ khi mở cửa vào dịp Quốc khánh Trung Quốc năm 2024, quán nhanh chóng thu hút khách. Chỉ sau hơn 100 ngày, lượng khách đã vượt 10.000 lượt, doanh thu đạt hơn 1 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,8–3,9 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).

Chỉ sau hơn 100 ngày hoạt động, quán đã đón hơn 10.000 lượt khách và doanh thu vượt 1 triệu nhân dân tệ (Ảnh Xinhua)

Điểm đáng chú ý là lượng khách đến quán cà phê vẫn tiếp tục tăng mạnh sau giai đoạn đầu. Theo Cổng thông tin Chính quyền thành phố Phúc Châu, tính đến tháng 2/2026, dự án đã đón hơn 100.000 lượt khách kể từ khi ra mắt.

Đến tháng 8/2026, Sở Nông nghiệp và Nông thôn thành phố Phúc Châu tiếp tục giới thiệu quán cà phê vách đá như một trong những điểm du lịch tiêu biểu của làng Cổ Thạch. Điều này cho thấy mô hình không chỉ gây sốt nhất thời trên mạng xã hội mà đã trở thành một sản phẩm du lịch tương đối ổn định của địa phương.

Từ làng nghèo thành điểm du lịch hút khách

Trước khi nổi tiếng với quán cà phê vách đá, Cổ Thạch từng là một làng ven biển khá yên tĩnh.

Theo CCTV Finance, năm 2019, địa phương mới thoát khỏi danh sách làng nghèo. Khi đó, thu nhập bình quân đầu người đã vượt 15.000 nhân dân tệ/năm nhưng làng vẫn gặp khó khăn do phần lớn cư dân là người lớn tuổi, thiếu lao động và chưa có nhiều ngành nghề để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Cổ Thạch lại sở hữu những tài nguyên mà nhiều nơi khác không có. Làng có hàng chục ngôi nhà đá cổ hàng trăm năm tuổi, đường bờ biển dài, vách núi sát biển và tầm nhìn hướng ra quần đảo ngoài khơi.

Mô hình quán cà phê trên vách núi nhanh chóng trở thành một trong những điểm trải nghiệm nổi bật, góp phần giúp làng Cổ Thạch thu hút thêm du khách (Ảnh FJ)

Những năm sau đó, các căn nhà đá được sửa chữa, một số công trình được chuyển thành homestay và không gian văn hóa. Khu vực sát biển cũng xuất hiện thêm điểm cắm trại, quán đồ uống và các hoạt động ngoài trời. Quán cà phê trên vách đá trở thành một trong những sản phẩm gây chú ý nhất trong quá trình chuyển đổi này.

Theo thông tin chính thức của tỉnh Phúc Kiến tháng 6/2026, ngoài quán cà phê, làng hiện còn có khu cắm trại ven biển, đường hầm Cổ Thạch dài 231 m do người dân đào thủ công từ năm 1976, đài quan sát 360 độ và các không gian văn hóa cải tạo từ nhà đá cũ.

Từ một làng ven biển ít người biết tới, Cổ Thạch đang tìm cách biến những thứ từng được xem là bất lợi như địa hình dốc, vách đá hiểm trở và vị trí xa trung tâm thành tài nguyên du lịch. Trong đó, quán cà phê nằm cheo leo trên vách đá cao là ví dụ rõ nhất, khi vị trí càng khó tiếp cận, trải nghiệm càng trở nên khác biệt và càng kích thích sự tò mò của du khách.

Nguồn: Fujiangov