Quản chặt thông tin cá nhân dịp cuối năm

Nguy hiểm là hành vi tấn công vào hệ thống mạng của các công ty, tổ chức có lưu giữ TTCN người dùng để đánh cắp cơ sở dữ liệu. Hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu TTCN có thể bị đánh cắp một lúc. Với các TTCN chiếm đoạt được, bọn xấu hoặc khai thác để thực hiện các hành vi tội phạm đối với nạn nhân hoặc bổ sung vào kho TTCN để chào bán trái phép trên mạng.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, việc lộ lọt dẫn đến mua bán trái phép TTCN có 2 nguồn chính là tổ chức lưu giữ thông tin và người dân. Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân (DLCN) của các tổ chức, doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, sử dụng DLCN trái với mục đích thu thập, tự ý cung cấp cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, một số đối tượng là nhân viên các tổ chức, doanh nghiệp cố ý đánh cắp, chiếm đoạt thông tin để mua bán, trao đổi. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn thiếu cẩn trọng trong việc bảo vệ TTCN của chính mình và người thân quen. Phổ biến là thói quen chia sẻ TTCN, hình ảnh trong các hoạt động hằng ngày của mình và người thân quen lên mạng xã hội. Khi mua hàng trên mạng hay tham gia các hội nhóm riêng, người dùng cũng dễ dàng cung cấp TTCN mà thiếu cẩn trọng kiểm tra uy tín của nhà bán hàng hay các nhóm.

Hiện luật pháp của Việt Nam đã có những quy định cụ thể để bảo vệ DLCN. Bộ Luật Dân sự, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng… đều có những quy định về bảo vệ DLCN. Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trong phiên họp Quốc hội ngày 7-11-2023, hiện cơ quan chức năng đang áp dụng điều 288 Bộ Luật Hình sự về đưa và sử dụng trái phép thông tin để xử lý tình trạng lộ lọt, mua bán DLCN. Bộ Công an sẽ đề xuất bổ sung tội danh lộ lọt, mua bán DLCN vào Bộ Luật Hình sự sửa đổi tới đây để tăng cường xử lý tình trạng này. Theo lộ trình của Đề án 06, trong năm 2024 sẽ đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ DLCN để trình Quốc hội cho ý kiến.

Bên cạnh việc cơ quan chức năng quyết liệt xử lý các hành vi của bọn xấu và những đối tượng vi phạm, các tổ chức có lưu giữ thông tin tăng cường bảo vệ an toàn mạng và dữ liệu, điều quan trọng và khả thi hơn cả là người dân cần chủ động có ý thức bảo vệ TTCN của mình và những người thân quen.