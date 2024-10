Quân đội "cắt" cầu phao Phong Châu khẩn cấp

Ngày 16-10, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết do nước lên cao, lưu tốc nước lớn, để bảo bảo an toàn cho nhân dân và phương tiện đi lại, Lữ đoàn 249 "cắt" cầu phao Phong Châu khẩn cấp từ 8 giờ 30 phút, sáng cùng ngày. "Khi đủ điều kiện an toàn Lữ đoàn 249 sẽ tiếp tục bắc cầu phục vụ việc đi lại"- Công an tỉnh Phú Thọ thông báo.



Cầu phao Phong Châu phục vụ nhân dân đi lại. Ảnh: C.P.

Trước đó, cầu phao Phong Châu (bắc qua sông Thao, nhánh chính của sông Hồng, nối giữa 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) được Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) phối hợp với lực lượng chức năng lắp đặt và hoàn thiện đưa vào sử dụng từ sáng 30-9, sau sự cố cầu Phong Châu sập. Vị trí lắp đặt cầu phao Phong Châu các cầu bị sập khoảng 400m.

Cầu phao Phong Châu với cơ chế đóng/mở từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày theo điều tiết của lực lượng chức năng. Theo đó, người, xe thô sơ, xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) được phép lưu thông qua cầu phao theo hai chiều, tốc độ tối đa cho phép 5 km/giờ.

Tuy nhiên, khi tối ngày 1-10 do nước lũ ở thượng nguồn đang đổ về khiến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy lớn, Lữ đoàn 249 đã quyết định tạm thời "cắt" cầu phao Phong Châu. Trước tình hình nêu trên, lực lượng quân đội đã tổ chức phà thay thế khi cầu phao khi nước sông Hồng chảy xiết. Đến ngày 6-10, cầu phao được nối lại, hoạt động cho tới sáng nay.