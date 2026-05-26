Quân đội Mỹ tập kích tàu thuyền và địa điểm phóng tên lửa của Iran

Theo Kông Anh/VTC News | 26-05-2026 - 09:29 AM | Tài chính quốc tế

Quân đội Mỹ tiến hành cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh eo biển Hormuz.

Khi được hỏi về các vụ nổ được báo cáo xung quanh eo biển Hormuz, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ông Timothy Hawkins thông tin: “Lực lượng Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran hôm nay để bảo vệ binh lính khỏi mối đe dọa từ lực lượng Iran”.

Ông Timothy Hawkins nhấn mạnh thêm: “CENTCOM sẽ tiếp tục bảo vệ lực lượng của chúng tôi, đồng thời duy trì sự kiềm chế trong suốt thời gian lệnh ngừng bắn còn hiệu lực”.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. (Ảnh: Reuters)

Đây không phải lần đầu lực lượng Mỹ và Iran đấu hỏa lực trong thời gian ngừng bắn. Đầu tháng 5, Mỹ nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm - nơi thự hiện loạt cuộc tấn công "không có lý do" bằng tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ nhằm vào tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz .

Tổng thống Donald Trump cũng cho phép lực lượng Mỹ đáp trả hành động khiêu khích của Iran xung quanh tuyến đường thủy quan trọng này.

Sáng sớm ngày 26/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết có 3 vụ nổ được nghe thấy tại thành phố cảng Bandar Abbas.

Cụ thể, IRGC nghe thấy tiếng nổ gần sân bay Bandar Abbas và hệ thống phòng không của Iran cũng "được kích hoạt để chống lại mục tiêu thù địch”.

Hãng thông tấn IRNA của Iran cũng đưa tin “âm thanh của nhiều vụ nổ liên tiếp được nghe thấy vào khoảng nửa đêm tại thành phố Bandar Abbas". Tương tự, hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời nhân chứng cho biết những âm thanh tương tự được ghi nhận ở vùng Vịnh Ba Tư gần Sirik và Jask.

Trong khi ở diễn biến khác, Tổng thống Trump vạch ra kế hoạch tiêu hủy uranium làm giàu của Iran và nhấn mạnh nó sẽ được vận chuyển đến Mỹ, xử lý tại chỗ hoặc đưa đến một địa điểm khác.

“Uranium làm giàu sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho Mỹ để mang về nước và tiêu hủy hoặc tốt hơn hết là phối hợp với Iran tiêu hủy tại chỗ hoặc tại địa điểm khác với sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, cơ quan tương đương" , ông Trump cho hay.

Hé lộ thời điểm Iran mở cửa eo biển Hormuz

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

