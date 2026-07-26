Quân đội Mỹ trình kế hoạch không kích Iran, ông Trump đột ngột không phê duyệt, cắt chuỗi tấn công 13 ngày liên tiếp

Quyết định bất ngờ của ông Trump

Trong suốt 2 tuần qua, mỗi buổi chiều, Tổng thống Trump đều phê duyệt các kế hoạch không kích do quân đội Mỹ đệ trình. Các cuộc tấn công được tiến hành chỉ trong vòng vài giờ sau đó.

Tuy nhiên, hôm 24/7, khi nhận được một kế hoạch tương tự, ông Trump lại không "bật đèn xanh". Thay vào đó, ông chỉ đạo quân đội không thực hiện các cuộc không kích, Axios dẫn các nguồn tin cho biết.

Ngay sau khi đưa ra chỉ thị, ông Trump phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông có quyền lựa chọn tiếp tục các cuộc không kích hoặc thậm chí leo thang tấn công, bao gồm cả "phá hủy mọi thứ họ đang có."

Dù vậy, ông làm rõ rằng theo quan điểm của ông, chiến lược "thông minh hơn" là "đạt được thỏa thuận" với Iran.

"Chúng tôi đang trao đổi với [phía Iran] ngay lúc này. Tôi nghĩ họ ngày càng trở nên nghiêm túc hơn qua từng ngày. Chúng tôi đã lên đạn đầy đủ và sẵn sàng hành động, nhưng chúng tôi đang nói chuyện với họ", ông Trump nói.

Ông Trump ám chỉ rằng tiến trình ngoại giao đang diễn ra và phát tín hiệu rằng ông chuộng đàm phán hơn là giao tranh, bất chấp các thông tin cho rằng ông đã mất kiên nhẫn với nước Cộng hòa Hồi giáo và đang ở trong "tâm trạng trả đũa".

Ngày 24/7 đã trôi qua mà không có bất kỳ thông báo nào từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US CENTCOM) về một cuộc tấn công mới, qua đó chấm dứt chuỗi không kích kéo dài gần 2 tuần.

Hiện vẫn chưa rõ lệnh của ông Trump hôm 24/7 chỉ là một trường hợp đơn lẻ hay đợt tạm lắng này sẽ còn tiếp diễn.

Theo đánh giá của Fortune, mặc dù quân đội Mỹ tấn công đáp trả Iran vì vụ lính Mỹ thiệt mạng tuần trước bằng các đợt không kích bổ sung, các hoạt động này vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với chiến dịch càn quét quy mô lớn hồi đầu xung đột.

Eo biển Hormuz vẫn "nóng"

Đợt tạm lắng giao tranh diễn ra bất chấp thương vong mới của phía Mỹ cũng như các cuộc tấn công của Iran nhằm vào hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz, trong đó có các con tàu sử dụng tuyến đường gần bờ biển Oman do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bảo vệ.

Diễn biến này về cơ bản đã khiến tuyến đường thủy đóng cửa thêm một lần nữa, cắt đứt nguồn cung dầu hướng đến các thị trường toàn cầu và đẩy giá dầu thô tăng cao.

Các quan chức Oman đã tới Tehran hôm 24/7 để đàm phán về một thỏa thuận mới nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Các nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển, đồng thời bổ sung rằng một thỏa thuận giữa Oman và Iran có thể đạt được ngay trong dịp cuối tuần.

Nếu lần này một thỏa thuận Hormuz mới được công bố mà không có sự tham gia của Mỹ, thì ông Trump rất có thể sẽ phải lựa chọn giữa việc ủng hộ hoặc phản đối nó.

Khả năng bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện vẫn hiện hữu. Mỹ đã điều động tăng viện lượng lớn binh sĩ đặc nhiệm, máy bay ném bom, chiến đấu cơ và lực lượng y tế đến Trung Đông trong tuần qua, theo tờ Wall Street Journal.

Tuy nhiên, các cuộc oanh tạc hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong 2 tuần qua cũng ít tạo ra sự thay đổi trong chiến thuật của Iran, vốn bao gồm hoạt động tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.