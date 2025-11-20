Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quản lý thị trường Thanh Hóa có tân chi cục trưởng

20-11-2025 - 10:54 AM | Xã hội

Ông Đinh Khánh Toàn, quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã được bổ nhiệm giữ chức chi cục trưởng đơn vị này

Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc đơn vị sau nhiều tháng khuyết chức danh chi cục trưởng.

Quản lý thị trường Thanh Hóa có tân chi cục trưởng- Ảnh 1.

Ông Đinh Khánh Toàn, tân Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa

Theo quyết định, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Tiến Hiệu đã ký quyết định bổ nhiệm ông Đinh Khánh Toàn, quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Trước đó, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa có tên gọi là Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương.

Từ ngày 1-3-2025, mô hình Tổng cục Quản lý thị trường chấm dứt hoạt động. Đồng thời, Bộ Công Thương chuyển giao nguyên trạng Cục Quản lý thị trường về cho các tỉnh, thành phố để thành lập Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương trước ngày 1-6-2025.

Tại Thanh Hóa, khi tiếp nhận, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa không có Cục trưởng, do trước đó, ngày 16-1-2025, ông Lữ Minh Thư, Cục trưởng đã bị Bộ Công Thương miễn nhiệm chức vụ do bị kỷ luật cảnh cáo.

Sau khi thành lập Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, ông Đinh Khánh Toàn được giao quyền Chi cục trưởng cho đến nay.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

