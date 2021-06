Quảng Bình cửa ngõ mới của khu vực và thế giới

Quảng Bình và những con số biết nói

Từ lâu, Quảng Bình đã được biết đến như một thiên đường trên mặt đất với những thắng cảnh tuyệt vời, một điểm đến du lịch không thể bỏ qua của du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Bình có Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, có 122 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng như Ðá Nhảy, Bảo Ninh, đặc biệt bãi biển Nhật Lệ hoang sơ huyền bí, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận Top 10 thắng cảnh du lịch biển hấp dẫn nhất cả nước.

Bên cạnh đó, nơi đây còn được ví như "Vương quốc hang động" với hơn 300 hang lớn nhỏ mang vẻ đẹp kỳ vỹ cùng nhiều kỷ lục được thế giới công nhận. Hang Sơn Ðoòng hiện giữ kỷ lục hang động lớn nhất thế giới với chiều dài gần 9km, rộng hơn 150m, cao 200m, đủ lớn để chứa những tòa nhà 40 tầng hay một chiếc Boeing 747. Hang Én lớn thứ ba thế giới và hang Pygmy lớn thứ tư thế giới. Nghiên cứu được Hiệp Hội hang động Hoàng gia Anh (BCRA) và các tổ chức kỷ lục thế giới: Tổ chức Kỷ lục Guinness, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới và Liên minh Kỷ lục thế giới ghi nhận. Ngoài ra, nơi đây vẫn còn những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp. Diện tích tự nhiên 8.000 km2, độ che phủ rừng của Quảng Bình hơn 67%, đứng thứ hai toàn quốc.

Những lợi thế ít nơi nào có được về thiên nhiên, cảnh sắc đã giúp Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch mạo hiểm, thiên đường khám phá trải nghiệm, điểm đến nghỉ dưỡng, thể thao giải trí cao cấp hàng đầu của Việt Nam, thế giới gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

Trong những năm gần đây, nhờ hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng phát triển, du lịch Quảng Bình lại càng đạt được nhiều thành tựu mạnh mẽ. Theo sở Du lịch Quảng Bình, tổng lượng khách đến Quảng Bình năm 2019 ước đạt 5 triệu lượt, tăng 28% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 300 nghìn lượt, tăng 50% so với năm 2018.

Quảng Bình – Tương lai tỏa sáng

Trên dải đất ven biển miền Trung, Quảng Bình đang là cái tên sáng giá được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Các chuyên gia đánh giá Quảng Bình sở hữu nhiều điểm tương đồng như Đà Nẵng. Đầu tư vào Quảng Bình thời điểm này giống như đầu tư vào Đà Nẵng cách đây 5-10 năm khi giá đất chưa tăng cao và dư địa thị trường còn rộng lớn.

Hơn thế với những chính sách hiện đang rất rộng mở của địa phương, Quảng Bình sẵn đủ nội lực để bứt tốc, đột phá, "hóa rồng" ngoạn mục, thậm chí tỏa sáng trong tương lai không xa.

Góp phần khai phá tiềm năng ngủ quên, nâng tầm vị thế Quảng Bình, mở ra cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư, Tập đoàn Onsen Fuji cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng Wyndham Group, Coteccons chung tay mang đến Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng đẳng cấp 6 sao Dolce Penisola Quảng Bình với quy mô trên 8000m2.

Dolce Penisola Quảng Bình – điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế 6 sao

Lấy cảm hứng từ sắc màu và giá trị vĩnh cửu của kim cương, Dolce Penisola Quảng Bình xuất hiện như một niềm tự hào mới của thành phố biển. Dự án được thiết kế gồm 2 tòa căn hộ khách sạn 27 tầng sở hữu tầm nhìn đắt giá với 3 mặt hướng biển Nhật Lệ, kế bên sân golf 18 hố 150ha chuẩn quốc tế

Đặc biệt, Dolce Penisola Quảng Bình do Dolce – Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Wyndham Hotel Group quản lý vận hành. Dolce by Wyndham chuyên phục vụ khách hàng hạng business, first class là các doanh nhân, thương gia giàu có, nên số lượng khách sạn được Tập đoàn Wyndham gắn thương hiệu Dolce rất hạn chế.

Đến với Tổ hợp khách sạn 6 sao tại Quảng Bình, du khách sẽ được hòa mình vào thế giới nghỉ dưỡng xa hoa với sảnh dát vàng, sky bar, bể bơi đáy kính trong suốt, cầu kính chân mây ở độ cao 100m... Bên cạnh đó là hàng loạt tiện ích nghỉ dưỡng bên bờ biển như Onsen & Jjim jil bang; câu lạc bộ xì gà, rượu vang; casino; spa, gym, yoga, nhà hàng À la carte, rạp chiếu phim, khu vui chơi, công viên…nơi các du khách thăng hoa cùng những trải nghiệm xa xỉ.

Công trường Dolce Penisola Quảng Bình ngày đêm cấp tập triển khai

Onsen Fuji là một trong những Tập đoàn đầu tư, phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, tiên phong khai phá tiềm năng những vùng đất theo hướng hiện đại, bền vững, kiến tạo nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng gắn liền chăm sóc sức khỏe, nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng, góp phần quảng bá du lịch các địa phương.

Trong tương lai, khi đi vào hoạt động, Dolce Penisola Quảng Bình được dự đoán sẽ trở thành điểm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, chung vai cùng các kiệt tác thiên nhiên đưa Quảng Bình lên vị trí mới trên bản đồ du lịch Thế giới.

Dolce Penisola Quảng Bình hiện đã đầy đủ pháp lý và điều kiện bán hàng theo quy định pháp luật. Dự án đang được cấp tập triển khai để sớm về đích.