Quảng Bình đón hơn 2,7 triệu lượt du khách trong 7 tháng đầu năm

Quảng Bình có nhiều sản phẩm hướng về trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, ngành du lịch tỉnh đang từng bước khởi sắc trong mùa Hè này với hàng loạt địa điểm thu hút sự yêu thích của du khách như động Phong Nha, suối Moọc, sông Chày, hang Tối…

Trong tháng 7, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục là một trong ba đại diện của Việt Nam được tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust bình chọn thuộc 16 di sản UNESCO ấn tượng nhất cần khám phá ở khu vực Đông Nam Á. Tờ Wanderlust mô tả vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong hai vùng karst (địa hình đặc trưng vùng núi đá vôi) lớn nhất thế giới với khoảng 300 hang động và nhiều tour khám phá mới lạ, nhiều hoạt động hấp dẫn được khai thác như trải nghiệm đi rừng, vượt núi, đu dây và bơi trong hang.

Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình trong tháng 7 đạt khoảng 695.000 lượt, gấp 2,31 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa đạt 686.000 lượt, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt 9.000 lượt, gấp 2,57 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 785,350 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến với địa phương đạt hơn 2,7 triệu lượt khách. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 2,6 triệu lượt khách, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ. Khách lưu trú tháng ước đạt hơn 1 triệu lượt; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 341,219 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu năm 2023, Quảng Bình đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút du khách trở lại bằng các chương trình kích cầu du lịch, xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới; tăng kết nối, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông, kênh số với nhiều hình ảnh, video sinh động.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 34 sản phẩm, khu, điểm tham quan du lịch đã được phê duyệt đề án hoặc cho phép khai thác thử nghiệm; 44 đơn vị lữ hành, trong đó có 22 đơn vị lữ hành quốc tế, 22 đơn vị lữ hành nội địa.

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho hay, thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch và duy trì kết nối thường xuyên, liên tục với các thị trường bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, đặc biệt thông qua các nền tảng số; từng bước đưa du lịch địa phương trở thành trung tâm mạo hiểm và thiên đường khám phá trải nghiệm hàng đầu châu Á.

Ngành sẽ chỉ đạo các cơ sở hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đưa ra thị trường các gói kích cầu du lịch trong mùa du lịch Đông - Xuân.



Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức khảo sát, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, sẽ thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đón và phục vụ du khách của các đơn vị hoạt động du lịch, các khu, điểm tham quan du lịch, bảo đảm an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ.

Những năm qua, ngành du lịch Quảng Bình tập trung đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chủ động trong việc nghiên cứu, phát triển các loại hình sản phẩm du lịch mới. Trong đó, chú trọng sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Ngành du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu năm 2023 sẽ đón từ 3 - 3,5 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch từ 3.400 đến 3.900 tỷ đồng.