Quảng Bình ước thực hiện đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024

Năm 2024, tỉnh Quảng Bình có tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn gần 7,2%; Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 6.960 tỷ đồng, vượt 14% so với dự toán địa phương, tăng gần 22% so cùng kỳ năm 2023. Du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình khi đón 5,2 triệu lượt khách, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Mặc dù hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2024 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra song quy mô kinh tế của tỉnh vẫn còn nhỏ hẹp, năng lực cạnh tranh chưa cao. Một số vướng mắc trong đầu tư công, đấu nối một số dự án vào các tuyến đường BOT vẫn chưa được giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân. Việc bố trí cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã bước đầu còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: “Năm 2024 được xác định là năm bứt phá, tăng tốc, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, làm tiền đề về đích các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ”.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Trao quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm sinh năm 1975, quê ở tỉnh Hà Tĩnh. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh; Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Chánh Thanh tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 12/2023, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Tháng 10/2024 được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.