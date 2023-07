Quảng Nam cho doanh nghiệp dừng thực hiện 3 khu tái định cư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang vừa ký văn bản về chủ trương dừng thực hiện để quyết toán, bàn giao các dự án Khu tái định cư Sơn Viên, Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) và Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) tại huyện Duy Xuyên.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương dừng thực hiện các dự án Khu tái định cư Sơn Viên, Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2), Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam làm chủ đầu tư để bàn giao cho huyện Duy Xuyên tiếp tục triển khai.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý có liên quan và bàn giao hiện trường cho UBND huyện Duy Xuyên tiếp nhận. Đồng thời thuê đơn vị tư vấn độc lập có chức năng để kiểm định chất lượng, tổ chức đo đạc, đánh giá các hạng mục đã thi công thực tế…

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho Công ty Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam dừng thực hiện 3 dự án khu tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Tài chính chủ trì, kiểm tra, có ý kiến đối với báo cáo kiểm toán chi phí thực hiện của các dự án, làm cơ sở cho chủ đầu tư phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện.

Huyện Duy Xuyên tiếp nhận hồ sơ, thủ tục và hiện trường dự án để tiếp tục tổ chức triển khai thi công và thực hiện các thủ tục liên quan để kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và các dự án khác trên địa bàn.

Theo tìm hiểu, 3 dự án tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam thay mặt Công ty TNHH phát triển Nam Hội An làm nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng, để tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Thời gian thực hiện 3 dự án từ năm 2016 -2019.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Sơn Viên tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 34,76ha; Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên có quy mô 40,96 ha; Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) tại xã Duy Hải và xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 43,98 ha.

Mặc dù các dự án trên được triển khai thực hiện từ năm 2016, nhưng trải qua nhiều năm 3 dự án tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An vẫn ì ạch, chậm trễ.

Tháng 12/2021, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục có văn bản điều chỉnh thời gian hoàn thành Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2), Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) và Khu tái định cư Sơn Viên đến ngày 30/6/2023.