Quảng Nam "lội ngược dòng" ngoạn mục, thu ngân sách hơn 26.000 tỉ đồng

Sáng 4-12, HĐND tỉnh Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - cho biết 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2026. Trong bối cảnh cả nước và tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - phát biểu khai mạc kỳ họp

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 3-12, 14/17 chỉ tiêu ước đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh. Kinh tế phục hồi tích cực so với năm 2023; quy mô nền kinh tế ước đạt 129.000 tỉ đồng, tăng gần 16.500 tỉ đồng so với năm 2023.

Khu vực công nghiệp - xây dựng lấy lại đà tăng trưởng, tăng 14% so với năm 2023. Khu vực dịch vụ tăng trưởng 5,8%; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, khởi sắc, thu hút nhiều lượt khách quốc tế.

Ước thu ngân sách nhà nước là 26.000 tỉ đồng, đạt 110,2% dự toán; cơ cấu nguồn thu có sự chuyển biến. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư; tỉnh đã có nhiều sự quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

Giáo dục, đào tạo được quan tâm với nhiều kết quả nổi bật. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường.

Hoạt động của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh cũng ngày càng được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; công tác giám sát ngày càng được phát huy.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn thách thức.

Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) chưa đạt kế hoạch đề ra (7,2%); tiến độ thực hiện các dự án đầu tư còn chậm; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (tính đến ngày 29-11 mới đạt 58%); giảm nghèo chưa thực sự bền vững; công tác quản lý, bảo vệ rừng, môi trường, khai thác khoáng sản còn nhiều tồn tại, diễn biến phức tạp ở một số địa bàn. Đời sống của một bộ phận người lao động, Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn…

Trong bối cảnh đặc biệt đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh có ý nghĩa quan trọng với nhiều nội dung, nghị quyết phải xem xét, thông qua.

Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, ông Nguyễn Đức Dũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, thể hiện rõ quan điểm về từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh có những quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân…