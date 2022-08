Quảng Nam yêu cầu công ty của đại gia vàng Ngô Văn Quang tạm dừng hoạt động

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Nam có thông báo về việc hoãn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với Cty TNHH Phước Hưng (Công ty Phước Hưng) và Công ty TNHH Phước Minh (Công ty Phước Minh).

Nguyên nhân là do ngày 8 và ngày 10-8, Công ty Phước Minh và Công ty Phước Hưng gửi thông báo cho Sở TN-MT với cùng nội dung đơn vị chưa khắc phục các nội dung tồn tại theo Kết luận thanh tra của Sở TN-MT. Nguyên nhân do cơn bão số 9 vào tháng 10-2020 gây thiệt hại nặng nề nên chưa khôi phục được, vì các hạng mục thi công giai đoạn hoàn thành thì bị vùi lấp hết và do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Khu vực khai thác vàng bị yêu cầu tạm dừng hoạt động

Qua xem xét báo cáo của 2 công ty trên, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam nhận thấy 2 công ty chưa hoàn thành các nội dung kiến nghị theo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở TN-MT tháng 11-2019, văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam tháng 12-2019 cũng như các văn bản đôn đốc của Sở.



Vì vậy, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam hoãn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Công ty Phước Hưng và Phước Minh theo Thông báo số 205/TB-ĐKT ngày 2-8-2022 của Đoàn kiểm tra Sở TN-MT.

Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Phước Hưng và Công ty Phước Minh tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản để tập trung khắc phục các nội dung tồn tại mà công ty chưa khắc phục theo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở TN-MT và công văn của UBND tỉnh về việc xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 2 doanh nghiệp này.

Thời điểm tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản của 2 đơn vị kể từ ngày ra thông báo đến khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận các công ty đã khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra.

2 doanh nghiệp chây ì thực hiện kết luận thanh tra

Liên quan đến những sai phạm trong lĩnh vực môi trường đối với 2 công ty này, ngày 11-10-2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phước Minh số tiền 355 triệu đồng.



Lý do, công ty này thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; vi phạm quy định về xả nước thải có chứa thông số môi trường không nguy hại vào môi trường.

Công ty Phước Minh của "đại gia vàng" Ngô Văn Quang bị UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt





Đối với Công ty Phước Hưng, ngày 17-9-2019, Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng vì thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khai thác và chế biến khoáng sản vàng gốc tại khu vực Khe 39 (xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn).

Cụ thể, công ty chưa thực hiện thu gom triệt để lượng nước thải phát sinh từ 3 xưởng nghiền tuyển quặng để xử lý; xây dựng hệ thống thu gom nước thải sản xuất chưa đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt…

Được biết, Công ty Phước Minh do "đại gia vàng" Ngô Văn Quang làm giám đốc. Ông Quang từng rất "nổi tiếng" khi xây dựng "biệt phủ" trái phép trên núi Hải Vân, TP Đà Nẵng bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ.