Quảng Ninh tăng tốc triển khai dự án nhà máy điện khí LNG 2,2 tỷ USD

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII).

Để dự án sớm được triển khai, tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với nhà đầu tư đảm bảo dự án nhận được sự hỗ trợ tốt từ chính quyền địa phương.

Phối cảnh Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh - Ảnh: quangninh.gov.vn

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 60ha, tại phường Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả) với tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD, do Liên danh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam - Công ty Tokyo Gas Co., Ltd - Marubeni Corporation thực hiện.

Đây là dự án điện đầu tiên tại miền Bắc sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng, đưa điện khí trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, phù hợp với định hướng của trung ương, đóng góp nguồn điện mới vào hệ thống điện quốc gia.

Đồng thời, thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh thành cực tăng trưởng, là cửa ngõ hợp tác kinh tế quốc tế, nguồn cung cấp nhiên liệu và năng lượng của quốc gia.

Nhiên liệu chính cho nhà máy là khí tái hóa từ LNG nhập khẩu với nhu cầu dự kiến 1,1 triệu tấn/năm. Phạm vi đầu tư gồm 2 tổ máy 2x750MW; 1 bến nhập LNG cho tàu trọng tải 71.500DWT; 2 kho chứa LNG công suất 100.000m3/kho cùng hệ thống tái hóa khí; 3,5km ống dẫn LNG kết nối từ bến cảng tàu đến kho chứa LNG; 30km đường dây 500kV từ nhà máy đến trạm 500kV Quảng Ninh.

Ngày 11/7/2022, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính; đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 57.700 tỷ đồng trong vòng 25 năm.

Với kỳ vọng dự án sẽ tập trung phát triển mạnh các nguồn điện thân thiện với môi trường, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung phối hợp, đồng hành, hỗ trợ cùng nhà đầu tư trong hoàn thiện các thủ tục của dự án như: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500; điều chỉnh dự án;

Hoàn thiện lại báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định... UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu nhà đầu tư rà soát tổng thể tình hình triển khai thực hiện dự án, lập bảng tiến độ tổng thể và cam kết thực hiện dự án đảm bảo theo đúng chỉ đạo. Đặc biệt, ngày 11/7 vừa qua, UBND tỉnh cũng đã quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo tiến độ triển khai dự án.

Tuy nhiên, để đảm bảo đồng bộ với Quy hoạch điện VIII, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, các quy hoạch có liên quan và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được quy hoạch với công suất 1.500MW và nằm trong danh mục các dự án nguồn quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện;

Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 2028 -2029), dự án phải điều chỉnh dẫn đến dự án thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư, do vậy Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Nội dung đề xuất điều chỉnh dự án gồm: bổ sung mục tiêu dự án, điều chỉnh quy mô, thông tin địa điểm thực hiện, thay đổi diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Trước những vướng mắc phát sinh nói trên, hiện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư dự án trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, phấn đấu đưa dự án khởi công trong thời gian sớm nhất.