Quảng Ninh trước bước chuyển mình lớn: Tin vui cho những ai đang và sẽ đến đây

Người dân và du khách chuẩn bị tới Hồng Gai, Quảng Ninh bằng ô tô vừa có thêm một tiện ích đáng chú ý. Không chỉ thuận lợi hơn trong việc tìm chỗ đỗ xe, du khách còn có thể dành trọn cuối tuần khám phá văn hóa, cảnh quan và ẩm thực của khu vực trung tâm bên vịnh Hạ Long.

Cụ thể, theo UBND phường Hồng Gai, địa phương đã rà soát quỹ đất, tổ chức lại giao thông và bố trí 7 điểm đỗ xe miễn phí với tổng sức chứa khoảng 400 ô tô, phục vụ người dân và du khách. Các vị trí tập trung tại khu vực đối diện Vincom Plaza Hạ Long, Công viên Hoa Hạ Long, phía sau Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, gần chợ Hạ Long I, Nhà văn hóa Yết Kiêu 2, sân Rạp Bạch Đằng - phố Cây Tháp và phố Lê Quý Đôn.

Đáng chú ý, một số điểm như đối diện Vincom Plaza Hạ Long, Công viên Hoa Hạ Long, sân Rạp Bạch Đằng và phía sau Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trước đây có thu phí, nay được chuyển sang phục vụ miễn phí. Tại các vị trí này, ô đỗ được kẻ vạch và có biển “P - Không thu phí” để tài xế nhận biết. Mục tiêu là tạo thuận lợi cho hoạt động tham quan, mua sắm, đồng thời hạn chế tình trạng ô tô lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Thông tin càng được chú ý khi Quảng Ninh đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương từ tháng 4/2026; ngày 27/7, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án. Đến ngày 6/8, Quốc hội khóa XVI đã nghe Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Ở thời điểm hiện tại, Quảng Ninh vẫn là tỉnh và việc thành lập thành phố thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội.

Đến Hồng Gai, đi đâu và ăn gì?

Nếu Bãi Cháy nổi bật với các tổ hợp vui chơi, Hồng Gai lại phù hợp với hành trình chậm hơn, kết hợp lịch sử, văn hóa và đời sống địa phương.

Du khách có thể bắt đầu từ cụm núi Bài Thơ - chùa Long Tiên - đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, những điểm nằm tương đối gần nhau. Cuối tháng 6/2026, phường Hồng Gai cũng ra mắt sản phẩm “Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hóa”, khai thác các giá trị lịch sử, tín ngưỡng và cảnh quan của khu vực.

Một trải nghiệm mới khác là thuyền ba vách Hạ Long, khai trương ngày 29/6. Đây là loại thuyền buồm gắn với đời sống ngư dân ven biển Quảng Ninh, được đưa trở lại dưới dạng sản phẩm du lịch, tạo cho khách góc nhìn khác về vùng ven bờ Hồng Gai.

Buổi tối cuối tuần, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh là lựa chọn đáng cân nhắc. Từ cuối tháng 5/2026, nơi đây triển khai “Bảo tàng đêm - Hành trình di sản” từ 17h đến 22h các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, kết hợp tham quan, biểu diễn nghệ thuật, đọc sách, trải nghiệm và ẩm thực.

Ẩm thực cũng là phần khó bỏ qua. Chả mực Hạ Long có thể ăn với bánh cuốn hoặc xôi; bún cù kỳ là món đặc trưng của vùng biển Quảng Ninh, trong khi cháo chã gắn với đời sống của cư dân chài lưới. Báo Quảng Ninh mới đây tiếp tục giới thiệu quán bánh cuốn chả mực Gốc Bàng tại phường Hồng Gai như một địa chỉ quen thuộc của người dân và du khách.

Gợi ý lịch trình cuối tuần 2 ngày 1 đêm

Ngày đầu tiên, du khách có thể tới Hồng Gai vào buổi sáng, gửi ô tô tại một trong các điểm miễn phí phù hợp rồi ăn bánh cuốn chả mực. Khoảng 9h, bắt đầu tham quan chùa Long Tiên, không gian dưới chân núi Bài Thơ và đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.

Sau bữa trưa với bún cù kỳ hoặc hải sản, nhận phòng nghỉ ngơi. Khoảng 15h30-17h có thể trải nghiệm thuyền ba vách nếu thời tiết và lịch khai thác phù hợp. Tối ăn hải sản, sau đó dành khoảng 19h30-21h30 cho chương trình Bảo tàng đêm. Khách muốn khám phá thêm ẩm thực địa phương có thể kết thúc ngày bằng một bữa cháo chã.

Ngày thứ hai, nên thức dậy sớm ghé chợ Hạ Long I, vừa quan sát nhịp mua bán hải sản vừa ăn sáng và tìm đặc sản. Sau đó có thể dành buổi sáng tham quan kỹ hơn Bảo tàng Quảng Ninh nếu hôm trước chưa đủ thời gian, hoặc đi dạo tuyến ven vịnh Trần Quốc Nghiễn. Trước khi rời Hồng Gai, du khách có thể mua chả mực, hải sản khô hay sản phẩm OCOP làm quà.

Với khách tự lái, cần lưu ý miễn phí không đồng nghĩa được đỗ xe ở bất kỳ vị trí nào. Nên tìm đúng biển “P - Không thu phí”, đỗ trong vạch; cuối tuần hoặc cao điểm du lịch vẫn có khả năng hết chỗ. Các trải nghiệm đường thủy cũng phụ thuộc thời tiết, vì vậy nên kiểm tra lịch hoạt động trước khi khởi hành.