Quảng Ninh tung loạt “át chủ bài”, từng dòng người nô nức tìm đến

Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới và biểu tượng du lịch Việt Nam, vốn gắn liền với mùa du lịch hè. Tuy nhiên, ngay cả trong những tháng cuối năm, khi biển đảo không còn là lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách, vịnh Hạ Long vẫn đón hàng nghìn lượt khách quốc tế mỗi ngày. Đây tiếp tục là một trong những trọng điểm để Quảng Ninh khai thác thị trường khách quốc tế.

Đón đầu nhu cầu của du khách, các doanh nghiệp liên tục đầu tư phương tiện mới, nâng cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực và mở rộng kết nối điểm đến. Không gian trải nghiệm cũng được mở rộng sang vịnh Bái Tử Long, giúp hành trình của du khách không chỉ dừng ở chuyến tham quan trong ngày mà còn kéo dài thành những kỳ nghỉ kết hợp khám phá, nghỉ dưỡng và ngắm cảnh qua đêm.

Du thuyền Athena Premium là một trong những sản phẩm mới được đưa vào khai thác trong tháng 10/2026, hướng đến phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp trên vịnh Hạ Long. Bên cạnh dịch vụ lưu trú và ẩm thực mang đậm nét văn hóa biển, du khách còn có thể trải nghiệm hải trình kết nối vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long, kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng ngay trên tàu.

Song song với việc nâng cấp sản phẩm, các hãng tàu cũng tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế để tìm kiếm nguồn khách và xây dựng dịch vụ phù hợp với từng thị trường.

Trong năm nay, thị trường Nga là một trong những hướng khai thác được Grand Pioneers chú trọng. Doanh nghiệp tập trung kết nối với các đối tác có nguồn khách, chuẩn bị nhân sự và tìm hiểu nhu cầu trải nghiệm của du khách Nga, qua đó thiết kế chương trình phù hợp với đặc điểm của từng nhóm khách.

Một trong những nguồn khách quốc tế đáng chú ý của Quảng Ninh là khách du lịch tàu biển. Những chuyến tàu liên tiếp cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang mở thêm cơ hội tăng trưởng cho ngành du lịch địa phương.

Trong hai ngày 13 và 14/10, các tàu biển Dream và Viking Venus đã đưa khoảng 3.700 du khách đa quốc tịch, trong đó có khách đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc… đến Quảng Ninh. Du khách tham gia các chương trình tham quan thành phố, khám phá văn hóa và tìm hiểu đời sống địa phương.

Thị trường khách tàu biển trong năm nay tiếp tục có xu hướng mở rộng về quy mô khi ngày càng nhiều hãng tàu đưa các du thuyền lớn vào hải trình đến Hạ Long. Dự kiến, Quảng Ninh sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế trong năm 2026, với tổng lượng khách khoảng 100.000 lượt.

Bên cạnh khách tàu biển, ngành du lịch Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp dịch vụ tiếp tục mở rộng kết nối với các thị trường Ấn Độ, Australia, châu Âu và Đông Nam Á. Trong đó, khách Halal được xác định là một hướng khai thác mới.

Thông qua các chương trình khảo sát và kết nối doanh nghiệp, các đơn vị lữ hành quốc tế có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đánh giá năng lực phục vụ và xây dựng chương trình đưa khách đến Quảng Ninh. Hoạt động xúc tiến được triển khai theo từng thị trường, nhóm khách và sản phẩm cụ thể, đồng thời tăng cường liên kết giữa các đơn vị trong chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch.

Cùng với mở rộng thị trường, việc bổ sung các cơ sở lưu trú chất lượng cao góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng đón khách quốc tế quanh năm. Trong tháng 10/2026, Centara Hotel & Residences Vân Đồn đi vào hoạt động, bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao mang thương hiệu quốc tế bên vịnh Bái Tử Long.

Tại khu vực biên giới Móng Cái, Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng của Khu du lịch quốc gia Trà Cổ. Trong khi đó, Legacy Yên Tử – MGallery Collection vừa được Michelin Guide trao tặng một chìa khóa Michelin năm 2026, trở thành cơ sở lưu trú duy nhất tại Quảng Ninh được vinh danh trong danh sách năm nay.

Việc khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối đa dạng trải nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp Quảng Ninh tăng sức hút đối với du khách quốc tế trong những tháng cuối năm. Đây cũng là hướng đi nhằm nâng cao giá trị chi tiêu của du khách, kéo dài thời gian lưu trú và góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2026.