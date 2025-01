Quảng Ninh “vượt bão” giữ đà tăng trưởng năm 2024

Chưa đầy 1 tháng sau bão số 3 (Yagi), người nuôi trồng thuỷ sản ở huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh đã bắt tay xuống giống hàu, ngao… cho kịp vụ nuôi biển mới. Tàn tích sau cơn "siêu bão" vẫn còn ngổn ngang, nhưng với các chính sách hỗ trợ vốn vay, giao biển được khẩn trương triển khai, bà Đặng Thị Nhạn, người dân xã đảo Ngọc Vừng nói rằng, ngư dân nơi đây đang có thêm điểm tựa để “làm giàu từ biển” một lần nữa.

“Tôi sống 60 năm nay bây giờ mới thấy 1 cơn bão to nhất. Ai nuôi bè, nuôi hàu thưng cũng mất sạch tinh chẳng còn gì. May mắn nhất là mọi người đều bình an, nên động viên nhau “còn người - còn của”, “thua keo này ta bày keo khác” để cùng tập trung vào khôi phục lại nuôi trồng, cố gắng làm sao trước Tết phải ổn định đời sống”, bà Nhạn tâm sự.

Người nuôi trồng thuỷ sản tại Vân Đồn, Quảng Ninh nhanh chóng bắt tay vào sản xuất vụ mới sau bão số 3

Nuôi trồng thuỷ hải sản là ngành sản xuất hứng chịu thiệt hại nhất tại Quảng Ninh sau bão số 3. Hơn 1.600 người bị thương, 30 người thiệt mạng; gần 1.500 nhà đổ sập, gần 270 tàu thuyền bị chìm, hơn 3.000 cơ sở nuôi trồng thuỷ sản và 133.000 ha rừng bị thiệt hại, gần như không thể khôi phục, đường phố trung tâm du lịch Hạ Long tan hoang…Chỉ trong vòng chưa đầy 4 giờ đồng hồ, bão số 3 đã “quét đi” của Quảng Ninh hơn 28.000 tỷ đồng thiệt hại về kinh tế, tương đương giảm 0,65% tăng trưởng GRDP của tỉnh. Tính đến cuối năm 2024, Quảng Ninh đã bố trí 1.180 tỷ đồng, trong đó đã chi 218 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của bão, kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Ông Đào Đức Nghĩa, người dân TP Hạ Long cho biết, các lực lượng cùng người dân “ra quân” dọn dẹp cảnh quan, các điểm du lịch đón khách trở lại chỉ sau vài ngày bão tan. “Tôi nghĩ rằng toàn tỉnh Quảng Ninh với sự đồng thuận chung và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND nên đã khắc phục sớm thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Đây cũng chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, là nguyên nhân của mọi thắng lợi trong phát triển kinh tế năm 2024”, ông Nghĩa nói.

Mặc dù lạc quan “đứng dậy”, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP của Quảng Ninh vẫn chưa thể đạt mục tiêu “hai con số” đã đề ra, với mức tăng 8,42% trong năm 2024. Tuy vậy, tỉnh vẫn giữ được đà tăng trưởng đã duy trì trong gần 1 thập kỷ qua, đứng thứ 6 trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 20 cả nước. Quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 347 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 7 cả nước. Trong đó, nổi bật là động lực đến từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo và du lịch (19 triệu lượt khách); tổng thu ngân sách 55.600 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 2,8 tỷ USD, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Khách du lịch nước ngoài đi dạo trên bãi biển Bãi Cháy chỉ vài ngày sau bão, khi bãi biển được dọn dẹp sạch đẹp trở lại

Bà Lê Ngọc Trâm, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long – nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai tại TX Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã thành công cùng với địa phương thu hút 19 nhà đầu tư trên thế giới, ưu tiên các dự án công nghệ xanh sạch, tiên tiến công nghệ cao. Hạ tầng đồng bộ và các chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư tích cực là nền tảng để đơn vị đặt mục tiêu thu hút FDI năm tới cao gấp đôi năm 2024.

“Khách hàng có thể thấy được ưu điểm của tỉnh Quảng Ninh trong việc phục hồi nhanh chóng sau bão. KCN cũng phục hồi nhanh chóng để có nhiều niềm tin hơn và nhận được rất nhiều yêu cầu từ các khách hàng tiềm năng tới tìm hiểu thông tin đầu tư. Trong năm 2025, để có thể đạt được kỳ vọng của tỉnh trong thu hút đầu tư nước ngoài, DN sẽ tổ chức nhiều hội thảo ở các quốc gia để có thể tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư hơn”, bàTrâm chia sẻ.

Năm 2024 cũng đánh dấu mốc Quảng Ninh hoàn thành sớm hơn 2 năm chương trình xây dựng nông thôn mới ở cả 3 cấp từ tỉnh đến xã, trong đó có 2 huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cả tỉnh giảm gần 240 hộ nghèo, hơn 1.800 hộ cận nghèo, tổng chi an sinh xã hội gần 1.900 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ…Với năm “bản lề” 2025, Quảng Ninh đặt nhiều mục tiêu lớn với chủ đề “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”, trọng tâm là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 12%.

“Quảng Ninh tạo bứt phá trong phát triển kinh tế, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 10%/năm. Cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, tính bền vững của nền kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; lấy ổn định làm tiền đề thúc đẩy phát triển và phát triển để làm cơ sở cho ổn định. Quảng Ninh cũng khẩn trương hoàn thiện và triển khai có hiệu quả Đề án khôi phục, tái thiết nền kinh tế sau cơn bão số 3”, ông Vũ Đại Thắng, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh.

Nhiều dự án công nghiệp chế biến chế tạo của Quảng Ninh được đưa vào vận hành, trong đó có nhà máy ô tô thành công đầu tiên sẽ sản xuất thương mại vào đầu năm 2025

“Vượt bão” bước vào năm 2025, “Kỷ luật và đồng tâm” vẫn được coi là “sợi chỉ” xuyên suốt để Quảng Ninh tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Trước hết là tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.