Quảng Trị ký kết hợp tác với Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc

UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ

Ngày 25-4, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy đầu tư các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và du lịch.

Thỏa thuận được ký một ngày trước đó tại Đồng Hới với sự tham dự của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam và lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương do Chủ tịch HĐQT Nghiêm Hạo dẫn đầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Nam cho rằng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc hợp tác với các tập đoàn quốc tế là cơ hội để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng mới. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính từ giữa năm 2025, Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển với không gian mở rộng, dư địa thu hút đầu tư lớn hơn.

Tỉnh nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, đồng thời là điểm khởi đầu của Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối trực tiếp Lào, Thái Lan và khu vực tiểu vùng Mekong. Hệ thống cửa khẩu quốc tế, cảng biển nước sâu và hạ tầng giao thông liên vùng đang được hoàn thiện, tạo điều kiện phát triển logistics và trung chuyển hàng hóa.

Ngoài lợi thế vị trí, Quảng Trị có bờ biển dài, quỹ đất công nghiệp còn lớn và tiềm năng năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện khí. Địa phương định hướng phát triển theo bốn trụ cột gồm năng lượng, logistics, nông nghiệp xanh và du lịch.

Đoàn công tác Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) tham dự tại lễ ký kết

Các đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự buổi ký kết

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, môi trường đầu tư đang được cải thiện theo hướng minh bạch, rút ngắn thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp. "Thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của địa phương", ông Nam nói, đồng thời cam kết tạo điều kiện để các dự án được nghiên cứu và triển khai lâu dài.

Đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Nghiêm Hạo cho biết tập đoàn sẽ phối hợp với tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, trong đó có kế hoạch hỗ trợ tổ chức hội nghị xúc tiến tại Trung Quốc, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển các khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, hai bên cũng hướng đến mở rộng hợp tác du lịch, tăng cường kết nối thị trường khách Trung Quốc với Quảng Trị.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tập trung nghiên cứu và triển khai hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị - giao thông, năng lượng, khu công nghiệp, du lịch và một số lĩnh vực tiềm năng khác. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp sẽ được triển khai song song nhằm từng bước cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất.

Biên bản ghi nhớ được xem là bước khởi đầu để hai bên tiến tới các dự án cụ thể, trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ quy định pháp luật của mỗi quốc gia.