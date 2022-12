Quất Tứ Liên vào vụ Tết, nông dân phấn khởi vì được giá

Anh Nguyễn Tuấn Tú, chủ một vườn quất ở Tứ Liên (Tây Hồ) cho biết, so với mọi năm, năm nay do thời tiết rét muộn nên quả quất bé hơn, không to như mọi năm. Vườn nhà anh hiện có khoảng vài trăm gốc quất, khách đã đặt mua tới 1/3 vườn.