Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả gần 2.883 tỷ đồng nhận từ bà Trương Mỹ Lan, dự án Phước Kiển cũng thuộc diện bị kê biên

Trong đó, về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án, HĐXX tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, HĐXX cũng buộc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án; buộc CTCP Địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.300 tỷ đồng…

HĐXX cũng thống nhất tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án…

Trong đó, sẽ tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM (diện tích khoảng 1ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển), giao C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

CEO Quốc Cường Gia Lai từng chia sẻ về vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát

Được biết, liên quan đến việc liên quan án Vạnh Thịnh Phát, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Quốc Cường Gia Lai, CEO Nguyễn Thị Như Loan cũng đã có báo cáo về vấn đề này. Theo bà Loan, từ tháng 5, Sunny Island đã giao hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích khoảng 65 ha tại dự án Phước Kiển cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của Công ty.

"Sunny Island đã giữ toàn bộ sổ đỏ của 65ha và đến bây giờ không biết để đâu. Trong hồ sơ gửi trọng tài, họ nói họ gửi ở SCB. Chúng tôi đã đến SCB để hỏi và SCB chưa trả lời. Điều này làm chúng tôi ú tim bởi khi trọng tài phán quyết rồi nhưng không có sổ đỏ thì mình phải làm sao?

May mắn là chúng tôi được thông tin hồ sơ dự án được giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03). C03 đã mời Quốc Cường Gia Lai đến đối chiếu hồ sơ. Rất may hồ sơ không thừa, không thiếu, không mất.

C03 phải điều tra dòng tiền 2.882 tỷ đó của ai, có dính dáng gì đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không? Nếu dính dáng, C03 sẽ trình và ra quyết định mình phải trả lại bao nhiêu tiền. Đến giờ này chưa có câu trả lời chính thức", bà Loan nói.

Cuối năm qua, Quốc Cường Gia Lai cũng đã có thông báo nhận được Quyết định số 2542 của Tòa án nhân dân Tp.HCM về việc giải quyết yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài của CTCP Đầu tư Sunny Island.

Theo nhận định của Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân Tp.HCM thì toàn bộ các lý do mà Công ty Sunny đưa ra cho yêu cầu hủy phán quyết là không có cơ sở, không có căn cứ, phán quyết trọng tài không vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Công ty Sunny, Tòa án đã nhận được ý kiến của Bộ Công An (Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – CSKT) cho biết toàn bộ hồ sơ đền bù 65 ha mà Trọng tài "tuyên" buộc Sunny phải hoàn trả cho Quốc Cường Gia Lai, hiện là tài liệu chứng cứ của vụ án hình sự liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vì liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát nên căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài Thương mại, "Tòa án chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 63 ngày 10/5/2023" và Công ty Sunny chịu lệ phí 500.000 đồng.