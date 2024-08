Quốc gia ASEAN có lượng vốn FDI rót vào Việt Nam cao gấp đôi vốn từ 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới cộng lại trong 7 tháng 2024

Báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến 20/07/2024, tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư FDI đạt hơn 18 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam có 1.816 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 11,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 10,76 tỷ USD (tăng 35,6% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, có 734 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 0,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 4,97 tỷ USD (tăng 19,4% so với cùng kỳ). Ngoài ra, có 1.795 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 3,1% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt gần 2,27 tỷ USD (giảm 45,2% so với cùng kỳ).

Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, ngoài góp vốn mua cổ phần ghi nhận giảm thì đầu tư mới và điều chỉnh vốn đều tăng so với cùng kỳ. Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2024, cả vốn đầu tư thực hiện và tổng vốn đầu tư đăng ký tiếp tục tăng so với cùng kỳ, với mức tăng lần lượt là 10,9% và 8,4%. Trong đó, đầu tư mới tăng cả về vốn đăng ký, số lượng dự án cũng như quy mô vốn đầu tư (bình quân hơn 5,9 triệu USD/dự án so với mức 4,9 triệu USD/dự án trong 7 tháng năm 2023).

Xét theo đối tác đầu tư, báo cáo cho hay, đã có 91 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng năm 2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,52 tỷ USD, chiếm gần 36,2% tổng vốn đầu tư, tăng 79,1% so với cùng kỳ 2023. Đáng chú ý, nếu so với số vốn các nền kinh tế khác, tổng số vốn FDI mà các nhà đầu tư Singapore đã rót vào Việt Nam cao gần gấp 2 lần tổng số vốn 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đầu tư vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2024.

Theo số liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF, 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới xét theo quy mô GDP theo giá hiện hành gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và Ấn Độ. Theo đó, tổng số vốn đầu tư những nền kinh tế này đã đầu tư vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm lần lượt là: Hoa Kỳ (116 triệu USD), Trung Quốc (1,6 tỷ USD), Đức (14,4 triệu USD), Nhật Bản (1,9 tỷ USD) và Ấn Độ (19,42 triệu USD).

Sau Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) là nhà đầu tư có lượng vón rót vào Việt Nam cao thứ hai, với hơn 2,19 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,…

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 29,7%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 24,5%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 26%).

Tính lũy kế đến ngày 20/07/2024, cả nước có 40.777 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 487 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt khoảng 309,7 tỷ USD, bằng 63,6% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo đối tác đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, tháng 7/2024 ghi nhận dự án đầu tư mới đến từ nhà đầu tư Kyrgyzstan, nâng tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam lên 147. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 87,6 tỷ USD (chiếm gần 18% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với hơn 80,7 tỷ USD (chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư).