Quốc gia đang giữ “két vàng” đứng đầu Đông Nam Á, nắm hơn 230 tấn vàng

Trong bức tranh dự trữ ngoại hối của ASEAN, Thái Lan hiện là quốc gia nắm giữ lượng vàng dự trữ lớn nhất khu vực. Theo dữ liệu “Gold Reserves” do TradingEconomics tổng hợp từ World Gold Council, dự trữ vàng của Thái Lan đạt 234,52 tấn trong quý 4/2025.

Cùng nguồn dữ liệu này cho thấy nhóm bám đuổi phía sau Thái Lan lần lượt là Singapore 193,56 tấn, Philippines 133,12 tấn, Indonesia 85,53 tấn, Campuchia: 54,43 tấn và Malaysia: dự trữ 38,88 tấn.

Các con số trên phản ánh vàng dự trữ chính thức của ngân hàng trung ương/định chế nhà nước (official sector), khác với vàng nắm giữ trong dân cư hay nhu cầu tiêu dùng vàng trang sức.

Giá vàng biến động theo ngày, nên quy đổi USD phải “neo” vào một mốc giá cụ thể. Reuters cho biết ngày 4/2, giá vàng giao ngay ở mức 4.924,89 USD/ounceVới mức giá này (và quy đổi chuẩn 1 tấn ≈ 32.150,7466 ounce), giá trị ước tính của lượng vàng dự trữ trong ASEAN nói trên lần lượt xấp xỉ: Thái Lan (234,52 tấn) tương đương khoảng 37,13 tỷ USD. Các quốc gia còn lại: Singapore 30,65 tỷ USD, Philippines 21,08 tỷ USD, Indonesia 13,54 tỷ USD, Campuchia 8,62 tỷ USD. Và lượng vàng Malaysia đang dự trữ ước có giá trị khoảng 6,16 tỷ USD.

Vì sao Thái Lan dự trữ vàng lớn?

World Gold Council nêu lý do cốt lõi khiến vàng là “mảnh ghép” quan trọng của dự trữ: an toàn, thanh khoản và đặc tính lợi suất/hiệu quả danh mục – ba mục tiêu đầu tư then chốt của các ngân hàng trung ương. Nói cách khác, vàng được xem như một “tài sản dự trữ cuối cùng” - không phụ thuộc tín nhiệm của riêng một quốc gia phát hành, ít rủi ro đối tác, và có thể chuyển đổi/định giá rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Xu hướng này cũng được nhấn mạnh ở cấp độ toàn cầu. Financial Times dẫn đánh giá của ECB cho biết vàng đã nổi lên như một tài sản dự trữ quan trọng, được thúc đẩy bởi bất định địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa khỏi các tài sản giấy; các ngân hàng trung ương nhiều nước tăng nắm giữ vàng như một “tấm đệm” trước rủi ro trừng phạt hay biến động tài chính.

Với Thái Lan, việc “giữ nhiều vàng nhất ASEAN” còn mang ý nghĩa chiến lược: trong giai đoạn giá vàng tăng mạnh, giá trị dự trữ có thể được “gia cố” mà không cần tăng nắm giữ danh nghĩa.