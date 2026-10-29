Quốc gia rộng nhất thế giới bất ngờ hút du khách Việt, lượng khách tăng 69%: Miễn thị thực, cho phép lưu trú tới 30 ngày, 32 chuyến bay thẳng/tuần

Lượng khách Việt đến Nga tăng 69% trong nửa đầu năm 2026

Nga - quốc gia rộng nhất thế giới với diện tích khoảng 17,1 triệu km² - đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượng khách Việt Nam tới du lịch. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà điều hành du lịch Nga được Euronews dẫn lại, trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng du khách Việt đến nước này tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các điểm đến tại Nga, thủ đô Moscow đang thu hút sự quan tâm của du khách Việt Nam nhờ hạ tầng du lịch phát triển cùng nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng. Theo số liệu từ ngành du lịch Moscow, thành phố đón khoảng 42.200 lượt khách Việt Nam trong năm 2025, tăng 17% so với năm 2024. Trong nửa đầu năm 2026, lượng khách Việt tiếp tục đạt khoảng 21.000 lượt, tăng 7% so với cùng kỳ.

Lượng khách Việt Nam tới du lịch ở Nga trong nửa đầu năm 2026 tăng 69% so với cùng kỳ năm trước

Trong bối cảnh du lịch Nga ghi nhận những tín hiệu tích cực, chính sách miễn thị thực mới cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút khách Việt Nam. Cụ thể, ngày 13/10 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh số 730, cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực trong thời gian tối đa 30 ngày.

Quy định có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, áp dụng cho các mục đích du lịch, thăm thân, công tác, tham gia hoạt động khoa học, văn hóa, kinh tế, thể thao và một số sự kiện khác.

Công dân Việt Nam có thể nhập cảnh vào Nga không giới hạn số lần trong một năm theo diện miễn thị thực. Tuy nhiên, mỗi lần nhập cảnh chỉ được lưu trú tối đa 30 ngày và tổng thời gian lưu trú không vượt quá 90 ngày trong một năm.

Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết du khách cần có hộ chiếu phổ thông còn hiệu lực và được khuyến nghị mang theo giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi như xác nhận đặt phòng khách sạn, vé máy bay hoặc thư mời. Chính sách không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh nhằm mục đích lao động, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga.

Việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi cho những người Việt có nhu cầu du lịch Nga. Hiệp hội Các nhà điều hành du lịch Nga dự báo lượng khách du lịch Việt Nam có thể sẽ tiếp tục tăng thêm 25 - 30% sau khi quy định về thị thực được bãi bỏ.

Công dân Việt Nam được miễn thị thực và lưu trú tại Nga tối đa 30 ngày

Hơn 32 chuyến bay thẳng mỗi tuần đến thủ đô Moscow

Cùng với sự gia tăng lượng khách Việt Nam đến Nga, khả năng kết nối hàng không giữa hai nước cũng được cải thiện. Hiện có khoảng 32 chuyến bay thẳng mỗi tuần kết nối Moscow và Việt Nam, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cả du khách đi theo đoàn và những người muốn tự tổ chức chuyến đi.

Bà Dương Thanh Hằng, đại diện Sun Smile Travel Vietnam, cho biết mạng lưới đường bay thẳng kết hợp với chính sách thị thực đơn giản giúp việc lên kế hoạch du lịch thuận tiện hơn. Bên cạnh những đoàn khách đặt tour trước từ 6 tháng đến một năm, các nhóm khách lẻ và giới trẻ có thể chủ động săn vé máy bay, đặt phòng khách sạn trực tuyến và tự xây dựng lịch trình trải nghiệm tại Nga.

Không chỉ phát triển hạ tầng giao thông, Moscow còn chú trọng hỗ trợ du khách thông qua các nền tảng số. Đặc biệt, thành phố đã ra mắt phiên bản tiếng Việt của Discover Moscow nhằm cung cấp thông tin về điểm tham quan, gợi ý lịch trình, hoạt động theo mùa và những kinh nghiệm hữu ích khi khám phá thủ đô nước Nga.

Sau chuyến khảo sát thực tế tại Moscow, bà Hồng Hòa, đại diện TransViet Travel, đánh giá thành phố có tiềm năng lớn trong việc thu hút khách Việt Nam nhờ hạ tầng du lịch tương đối hoàn thiện. Hệ thống khách sạn trải dài từ phân khúc 3 sao, 4 sao đến cao cấp, kết hợp với giao thông công cộng và các dịch vụ phục vụ khách quốc tế, tạo điều kiện phát triển nhiều sản phẩm du lịch.

Dự báo lượng khách du lịch Việt Nam có thể sẽ tiếp tục tăng thêm 25 - 30% sau khi quy định về thị thực được bãi bỏ

Du khách có thể trải nghiệm các điểm đến có bề dày lịch sử, công trình biểu tượng ở Nga

Theo đại diện TransViet Travel, sức hút của Moscow còn đến từ bề dày lịch sử, kiến trúc ấn tượng và những công trình biểu tượng của nước Nga.

Nổi bật nhất là Quảng trường Đỏ nằm ở trung tâm thành phố, nơi tập trung những công trình biểu tượng như Nhà thờ Thánh Basil với các mái vòm rực rỡ sắc màu hay Điện Kremlin - quần thể kiến trúc lịch sử được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm Nhà hát Bolshoi, địa điểm nổi tiếng với nghệ thuật ballet và opera, hoặc khám phá hệ thống tàu điện ngầm Moscow với những nhà ga được trang trí bằng đèn chùm, tranh khảm và các chi tiết kiến trúc cầu kỳ.

Những người yêu thích không gian ngoài trời có thể đến công viên Zaryadye gần Quảng trường Đỏ, nổi bật với cây cầu quan sát vươn ra phía sông Moskva.

Du khách có thể ghé thăm Nhà hát Bolshoi tại Moscow, Nga

Với chính sách miễn thị thực mới, hệ thống đường bay kết nối và các dịch vụ hỗ trợ bằng tiếng Việt, cũng như các điểm đến hấp dẫn, Nga được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng những sản phẩm du lịch linh hoạt, đáp ứng nhu cầu khám phá nước Nga ngày càng đa dạng của người dân.