Quốc hội Mỹ thông qua đề xuất mới về gói kích thích, S&P 500 kết thúc chuỗi giảm điểm 4 phiên liên tiếp, Nasdaq chạm đỉnh mới

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 337,76 điểm, tương đương 1,1%, lên 30.199,31 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,3%, tương đương 47,13 điểm, chốt phiên với 3.694,62 điểm, kết thúc chuỗi 4 ngày giảm điểm. Nasdaq Composite tăng 1,3%, tương đương 155,02 điểm, lên 12.595,06 điểm, chạm đỉnh mới.

Apple dẫn đầu đà tăng của chỉ số Dow, tăng 5% sau khi Nikkei đưa tin công ty sẽ tăng sản lượng iPhone khoảng 30% trong nửa đầu năm 2021. Tất cả 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đều ghi nhận mức tăng vào thứ Ba, dẫn đầu là ngành năng lượng và tiện ích.

4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội tham dự cuộc họp vào ngày hôm qua (giờ Mỹ). Họ tìm cách đạt được thỏa thuận về một đợt viện trợ khác. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tổ chức cuộc họp với Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell, Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy, đánh dấu nỗ lực lớn nhất chưa đạt được thỏa thuận lưỡng đảng.

Các nhà lập pháp đã đưa ra đề xuất về một đợt cứu trợ kinh tế khác vào tối thứ Hai, chia thành 2 giai đoạn. Kế hoạch mới kêu gọi 748 tỷ USD chi tiêu cho các chương trình phổ biến, bao gồm các khoản vay kinh doanh nhỏ, bảo hiểm thất nghiệp, phân phối vắc-xin, giáo dục và hỗ trợ thuê nhà. Dự luật thứ hai trị giá 160 tỷ USD sẽ bao gồm các lĩnh vực gây tranh cãi hơn về bảo vệ trách nhiệm kinh doanh và hỗ trợ tài chính cho chính quyền tiểu bang và địa phương.

Bước mới nhất đối với một thỏa thuận kích thích được đưa ra khi các nhà đầu tư và người dân Mỹ nói chung đang phải đối mặt với triển vọng ngắn hạn ảm đạm, nhưng với kỳ vọng nền kinh tế có thể hồi phục và đại dịch có thể kết thúc vào năm 2021.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã thực hiện đã tiêm đợt đầu tiên từ vắc-xin do Pfizer và BioNTech phát triển, nhưng số ca tử vong do Covid-19 cũng đã vượt quá con số 300.000. Thị trưởng New York Bill de Blasio cũng cảnh báo người dân rằng có thể họ cần phải đóng cửa hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho các bệnh viện của thành phố.