Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tới thăm T&T Group, ông Đỗ Quang Hiển đề xuất mở đường bay thẳng Bhutan và Việt Nam, phát triển du lịch tâm linh

Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group – ông Đỗ Quang Hiển đã chia sẻ các hoạt động nổi bật của Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB.

Theo đó, T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành với hơn 80.000 cán bộ nhân viên; hơn 200 công ty thành viên, liên doanh, liên kết; hoạt động tập trung vào 7 lĩnh vực kinh doanh là những ngành trọng yếu của nền kinh tế đất nước.

Đó là tài chính đầu tư; bất động sản; năng lượng sạch; logistics; hạ tầng giao thông, càng biển, hàng không; nông nghiệp…

Ông Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn thiết lập các hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Bhutan trong một số lĩnh vực đang là thế mạnh của Bhutan và cũng là thế mạnh của T&T Group như: du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...﻿

Đặc biệt, trong lĩnh vực hàng không, với việc đang sở hữu hãng hàng không Vietravel Airlines, ông Đỗ Quang Hiển đề xuất với Quốc vương Bhutan việc mở đường bay thẳng giữa Bhutan và Việt Nam thông qua việc hợp tác với Bhutan Airlines.

Việc mở đường bay trực tiếp không chỉ thúc đẩy du lịch, vận chuyển hàng hóa, mà còn góp phần quan trọng trong phát triển giao thương, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước nói riêng; giữa Bhutan và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Bên cạnh đó, để phát huy tiềm năng du lịch tâm linh, T&T Group đang đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm như dự án Cảng hàng không Quảng Trị, kết hợp với Vietravel Airlines để khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi văn hóa, tôn giáo, mở rộng hợp tác du lịch tâm linh.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck khẳng định, đây sẽ là cơ hội để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Ông ﻿cũng chia sẻ về tầm nhìn phát triển Thành phố Thức tỉnh – dự án đô thị mới mà Bhutan đang triển khai. Với quy mô lớn, đòi hỏi nhiều hạng mục hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế, nhà ga, cùng nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng và thiết bị, Bhutan mong muốn tăng cường hợp tác, tìm kiếm thêm nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

T&T Group với kinh nghiệm triển khai các dự án BĐS quy mô lớn và phát triển các nguồn năng lượng xanh, sạch… hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này.

Bên cạnh những thế mạnh truyền thống về văn hóa, môi trường, du lịch tâm linh…, Bhutan cũng rất chú trọng tới các động lực tăng trưởng kinh tế mới, nổi bật là tài sản số. Việt Nam hiện cũng đã có Luật Công nghiệp công nghệ số; đồng thời đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để triển khai các sàn giao dịch tài sản số.