Quý 1/2021: Giải ngân đầu tư công thấp, vốn ODA chưa đụng tới

Bộ Tài chính vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước quý 1/2021. Theo đó, ước 3 tháng vừa qua chỉ giải ngân được hơn 60.700 tỷ đồng vốn đầu tư công, chỉ đạt gần 12% kế hoạch cả năm (hơn 508.258 tỷ đồng đầu tư công cho năm nay).

Đặc biệt, vốn nước ngoài gần như chưa giải ngân được, khi tỷ lệ giải ngân 3 tháng qua chỉ đạt 0,66%.

Một số bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như: Thái Bình (43,2%), Bộ Công an (31,6%), Bắc Ninh (30,2%), Hưng Yên (28,6%), Thanh Hóa (27,7%), Hà Nam (27,6%)…

Tuy nhiên, có tới 31 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Bộ Tài chính lý giải, có tình trạng trên là do 3 tháng đầu năm các bộ ngành, địa phương vẫn chủ yếu tập trung giải ngân nốt phần vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021; một số dự án lớn đang điều chỉnh các thủ tục đầu tư, đang triển khai đấu thầu; vướng giải phóng mặt bằng...

Đối với dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Tài chính cho tằng, vốn giải ngân thấp chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn tới ngưng trệ giải ngân do không có khối lượng, hoặc có khối lượng cũng chậm được xác nhận (do nhân sự quản lý chưa thể sang Việt Nam).

Do đó, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị Bộ KH&ĐT rà soát số vốn kế hoạch năm 2021 còn lại đến nay chưa phân bổ chi tiết của các bộ ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án; tổng hợp danh mục dự án và số vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 gửi Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT.