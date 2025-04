Quý 1/2025: GELEX lãi 646 tỷ đồng, tăng 67,8% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2025 với nhiều chỉ số tài chính ấn tượng. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất GELEX đạt 7.916 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực thiết bị điện đạt doanh thu 5.108 tỷ đồng, tăng trưởng 41,7%; Vật liệu xây dựng đạt doanh thu 1.425 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực KCN và Bất động sản, Hạ tầng tiện ích đạt doanh số lần lượt 1.164 tỷ đồng và 184 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng của GELEX đến từ sự bứt phá của lĩnh vực thiết bị điện khi đóng góp 64,5% vào doanh thu thuần Tập đoàn.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp của GELEX tăng trưởng mạnh 33,2% lên mức 1.598 tỷ đồng, đẩy biên lợi nhuận gộp đạt 20,2% so với mức 18% cùng kỳ.

GELEX đã kiểm soát tốt các chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng trong quý, góp phần tăng hiệu quả doanh nghiệp.

Kết thúc quý 1/2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của GELEX cán mốc 646 tỷ đồng, tăng 67,8% so với cùng kỳ.

Với kết quả tích cực này, Tập đoàn GELEX đã hoàn thành 21,1% kế hoạch doanh thu và 21,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Trước đó, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 37.600 tỷ đồng, tăng 11,4%; Lợi nhuận trước thuế ở mức 3.041 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2025, tổng tài sản GELEX đạt 56.518 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm, chủ yếu là tăng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền và tương đương tiền tăng 4,4%, phải thu ngắn hạn tăng 18,8%, hàng tồn kho tăng 9,3%...

Nợ vay tăng 17,8% so với đầu kỳ, đến từ khoản vay HSBC và các ngân hàng TMCP khác. Tập đoàn liên tục bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư có chiều sâu cho các lĩnh vực kinh doanh. Các chỉ số nợ, chỉ số khả năng thanh toán của Tập đoàn vẫn duy trì ở mức an toàn.

Trong quý, lĩnh vực thiết bị điện tiếp tục bứt phá khi GELEX Electric – đơn vị thành viên của GELEX cán mốc doanh thu 5.281 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 608 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi cao nhất trong các quý cùng kỳ của GELEX Electric.

Các đơn vị thành viên khối thiết bị điện như CADIVI, EMIC, THIBIDI, CFT… đẩy mạnh phát triển sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao đáp ứng phân khúc cao của thị trường. Trong đó, CADIVI đã cho ra mắt sản phẩm mới dây cáp điện chậm cháy, không chì đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Về lĩnh vực KCN và bất động sản, đơn vị thành viên của GELEX là Viglacera đã khởi công nhiều dự án trọng điểm như: Dự án nhà ở xã hội CT3 quy mô 3,7ha gồm 4 tòa nhà với 1.100 căn hộ tại Khu đô thị Kim Chung (Đông Anh – Hà Nội), KCN Sông Công giai đoạn II (quy mô 296ha) và KCN Dốc Đá Trắng (quy mô 288 ha)… Lĩnh vực nước sạch, trong quý, UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco) tăng giá bán buôn nước sạch từ 5.069 đồng/m3 lên 7.767 đồng/m3 sau 11 năm bình ổn giá.

Chiến lược kinh doanh linh hoạt, chủ động thích ứng và đầu tư có chủ đích của GELEX đã được phản ánh trong bức tranh tài chính sáng màu của quý 1 năm nay. Lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh cho thấy hiệu quả của mô hình quản trị, tạo ra sức đề kháng cao cho GELEX trước những biến động của thị trường.

Trong bối cảnh chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ chưa có hồi kết, ông Lê Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX cho biết, GELEX và các đơn vị thành viên theo dõi sát diễn biến thị trường và chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó kịp thời, dựa trên 2 yếu tố cốt lõi là năng lực sản xuất và uy tín thương hiệu. Thế mạnh của GELEX đó là có bảng cân đối tài chính lành mạnh, tạo cơ hội tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư.

Số liệu năm 2024 cho thấy, tỉ trọng doanh thu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trên tổng doanh thu thuần của GELEX Electric chỉ hơn 1,5%. Trong đó, doanh thu xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm chưa tới 0,5%. Do đó chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ tác động trực tiếp đến mảng sản xuất thiết bị điện là không đáng kể. Tuy nhiên, GELEX cũng như nhiều doanh nghiệp Việt khác chịu ảnh hưởng gián tiếp ở khía cạnh dòng vốn FDI.

Ông Lê Tuấn Anh cho biết, GELEX sẽ tập trung vào thị trường nội địa, tăng cường các sản phẩm hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị cao hơn để giữ vững chỗ đứng ở thị trường trong nước, nâng cao giá trị công ty, góp phần vào việc nâng hàm lượng sản xuất nội địa theo chủ trương của Chính phủ.

“Với Bất động sản KCN và vật liệu xây dựng, GELEX sẽ chủ động thích ứng bằng cách tái cấu trúc, tinh gọn và hướng đến đầu tư có trọng tâm, hiệu quả và nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để bứt phá”, Phó Tổng giám đốc GELEX cũng cho biết, năm 2025 Tập đoàn sẽ siết chặt kỷ luật đầu tư, hướng tới đầu tư có chiều sâu, tầm nhìn xa.