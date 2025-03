Quý 1/2025, lợi nhuận trước thuế GELEX Electric tăng 215% so với cùng kỳ

Cụ thể, đại diện GEE cho biết, quý 1 này, doanh thu thuần hợp nhất ước đạt khoảng 4.800 tỷ vượt 10% so với kế hoạch quý, tăng tưởng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 465 tỷ, vượt 102% kế hoạch quý, tăng trưởng 215% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ 2023 lần lượt là: 9% và 12,5%. Điều này cho thấy là lĩnh vực Thiết bị điện tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng như 2024. Đây là mức lợi nhuận cốt lõi theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty này. Quý vừa qua, các đơn vị thực hiện duy trì và phát triển ổn định các dòng sản phẩm truyền thống, song song với mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới có chất lượng, hàm lượng công nghệ cao. Đặc biệt chú trọng công tác chuyển đổi số, ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quý 1 này, CADIVI được ghi nhận là đơn vị chủ lực, đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của GEE với tỷ lệ đóng góp 60% doanh thu thuần và 75% lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Năm 2025, dựa trên dự báo tăng trưởng của nền kinh tế và chiến lược hành động giai đoạn 2025 - 2030, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 22.282 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.686 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,5% và giảm 21,6%. Doanh nghiệp giải thích về việc đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay thấp hơn năm ngoái do năm 2025 dự kiến không còn phát sinh khoản lãi lớn từ chuyển nhượng khoản đầu tư vào công ty con như năm 2024. Năm 2025, GEE dự chia cổ tức bằng tiền mặt, mức 30%, tương đương năm 2024.

Theo báo cáo thường niên 2024 mà GEE vừa công bố, tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản hợp nhất của GELEX Electric đạt 12.903 tỷ đồng. Năm 2024, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty là 26,6%, trong khi năm 2023 là 13,3%, cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc, sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội trong ngành. EPS tăng từ 2.460 đồng lên 5.294 đồng, tăng hơn 115% so với năm trước. Các chỉ tiêu tài chính của GEE đều cao hơn so với mặt bằng chung của ngành.

Về định hướng năm 2025 và những năm tiếp theo, Lãnh đạo doanh nghiệp cam kết duy trì chiến lược Tăng trưởng – Hiệu quả - Bền vững. Để làm được điều đó, Công ty dành nguồn lực để đầu tư cho phát triển con người và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó khuyến khích các đơn vị thành viên dành tối đa 2% doanh thu cho R&D.

GELEX Electric sẽ đẩy mạnh chiến lược hệ sinh thái đối tác (đối tác lớn trong và ngoài nước) nhằm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; mở rộng và nâng cấp phân khúc sản phẩm/ngành hàng có giá trị gia tăng cao hơn và chủ động tiếp nhận, nắm bắt công nghệ từ các đối tác quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ áp dụng các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, công khai, minh bạch về thông tin cũng như đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của một công ty niêm yết trong quá trình hoạt động; Áp dụng các phương pháp quản trị sản xuất hiện đại; thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên… cùng với việc xây dựng, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp.