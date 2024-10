Quý 3 năm 2024, doanh thu của Imexpharm tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Imexpharm tiếp tục phát huy vị thế trong sản xuất và phân phối thuốc kháng sinh chất lượng cao. Công ty cũng đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng, trở thành công ty hàng đầu thị trường dược phẩm Việt Nam về quy mô vốn điều lệ.

Kết quả tài chính nổi bật

Doanh thu thuần quý 3 năm 2024 đạt 545 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước nhờ tận dụng tối đa vị thế trên kênh ETC. Doanh thu kênh ETC trong quý 3 tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cao hơn mức tăng 11% của toàn ngành trong nửa đầu năm 2024 (số liệu cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại).

Kênh OTC bắt đầu hồi phục, doanh thu quý 3 tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu bán hàng qua chuỗi nhà thuốc trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 158% so với cùng kỳ năm trước.

LNTT và EBITDA quý 3 năm 2024 lần lượt tăng 5% và 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm 2024, LNTT và EBITDA đạt 252 tỷ đồng và 334 tỷ đồng, giảm 12% và 4% so với cùng kỳ năm trước (so với mức giảm 19% và 7% trong 6 tháng đầu năm). Doanh thu tháng 9 năm 2024 tại IMP4 cao gấp đôi so với tháng 8 và gấp ba lần so với tháng 9 năm 2023.

Biên EBITDA đã tăng lên 22% vào cuối quý 3 nhờ vào sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, cùng với sự gia tăng sản lượng tại IMP4 và kiểm soát hiệu quả Chi phí Bán hàng & Quản lý chung, với mức tăng chỉ 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh nổi bật

Trong 9 tháng đầu năm 2024, sản lượng của IMP4 tăng mạnh. Đồng thời, công ty cũng gia tăng công suất sản xuất tại IMP2 và IMP3 để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhân viên làm việc tại nhà máy đạt chuẩn EU-GMP của IMP. Nguồn: Imexpharm

Trong 9 tháng đầu năm 2024, công ty đã ra mắt 16 sản phẩm mới với 99 dự án R&D đang triển khai. Imexpharm cũng triển khai phần mềm hiện đại nhất - SAP S/4HANA. Theo đó, Imexpharm trở thành công ty dược phẩm tiên phong tại Việt Nam áp dụng công nghệ tiên tiến trong vận hành và dịch vụ khách hàng.

Thay đổi trong Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Công ty đã bổ nhiệm bà Lê Nữ Minh Hoài, nguyên Tổng giám đốc của United International Pharma, giữ chức Phó tổng giám đốc Imexpharm. Bà Hoài đã có 30 năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm quốc tế và Việt Nam.

Sau khi Bà Chun Chaerhan từ nhiệm vào ngày 26 tháng 9, Imexpharm đã đề xuất bổ nhiệm ông Woo Sung Min vào Hội đồng quản trị (hiện đang chờ phê duyệt của cổ đông). Ông Woo có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý tại Châu Á.

Phát hành cổ phiếu thưởng

Imexpharm đã hoàn thành phát hành cổ phiếu thưởng và trở thành công ty dược phẩm niêm yết lớn nhất về vốn điều lệ, củng cố vị thế hàng đầu thị trường và khả năng cạnh tranh của công ty, thúc đẩy giao dịch cổ phiếu IMP sôi động hơn, cải thiện thanh khoản, củng cố nền tảng vốn nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng trong 3 đến 5 năm tới.

Kế hoạch đầu tư nhà máy mới

Công ty đã công bố kế hoạch và đang làm thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc xây dựng Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh tại Đồng Tháp với mục tiêu đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng các thị trường xuất khẩu mới.

Dự án có tổng diện tích 25.000 m2, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.495 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư ước tính sẽ bao gồm 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay. Công ty dự kiến hoàn thành mục tiêu xây dựng vào cuối năm 2028, bắt đầu hoạt động thương mại trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2028 đến quý 1 năm 2030.

Triển vọng thị trường

Kế hoạch Hành động của Chính phủ được công bố vào tháng 2 năm 2024, nhằm thực hiện Chiến lược Quốc gia cho ngành dược phẩm của Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đà tăng trưởng của Imexpharm. Theo đó, dự kiến năng lực sản xuất nội địa sẽ đáp ứng 80% nhu cầu dược phẩm trong nước và 70% tổng giá trị thị trường vào năm 2030.

Tổng Giám đốc Trần Thị Đào phát biểu tại ĐHĐCĐ Imexpharm 2024. Nguồn: Imexpharm

Bà Trần Thị Đào, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc của Imexpharm, cho biết: "Quý 3 vừa qua, Công ty đã tăng trưởng ấn tượng. Điều này khẳng định chiến lược đúng đắn, lợi thế cạnh tranh và bề dày kinh nghiệm hơn 45 năm của Imexpharm trên thị trường. Khẳng định sự đóng góp không ngừng nghỉ của hơn 1.400 nhân viên cùng nỗ lực của ban lãnh đạo và sự dẫn dắt của HĐQT, đặc biệt là Bà Chun Chaerhan. Thay mặt Ban lãnh đạo Imexpharm, tôi xin gửi lời cảm ơn đến bà Chun Chaerhan vì sự đóng góp to lớn vào thành tựu chung của Imexpharm, giúp mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác và cổ đông. Tôi tin rằng với chiến lược đầu tư có chiều sâu vào chất lượng sản phẩm, chuyển giao công nghệ tiên tiến, mở rộng danh mục thuốc, thâm nhập thị trường quốc tế và gia tăng năng lực sản xuất, Imexpharm sẽ luôn giữ vững vị thế là doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam, từng bước trở thành doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường dược phẩm Châu Á."

Về Imexpharm

Imexpharm là công ty hàng đầu thị trường về sản xuất và phân phối thuốc kháng sinh chất lượng cao tại Việt Nam. Với hơn 45 năm lịch sử, Imexpharm luôn tiên phong trong ngành dược phẩm Việt Nam theo các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Công ty có nền tảng chiến lược và tài chính sẵn sàng cho tăng trưởng ở cả thị trường trong nước và quốc tế; đã, đang và sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm sang các lĩnh vực điều trị và chăm sóc sức khỏe mới. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, giá cổ phiếu của IMP đã tăng 97% so với đầu năm, cao hơn nhiều so với mức tăng 14% của VN-Index trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.