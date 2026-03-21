Tăng gấp 3 sở hữu chỉ trong 1 tháng, quỹ của tỷ phú Bill Gates kỳ vọng gì ở doanh nghiệp trang sức số 1 Việt Nam?

Theo báo cáo công bố ngày 16/03/2026, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đã nâng tổng lượng cổ phiếu nắm giữ tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) lên hơn 20,47 triệu đơn vị. Giao dịch thực hiện vào ngày 10/03 đã đẩy tỷ lệ sở hữu của cả nhóm từ 5,9873% lên mức 6,0010% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, quỹ Gates Foundation Trust của tỷ phú Bill Gates đã gia tăng mạnh mẽ sự hiện diện khi nâng lượng sở hữu lên 831.137 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,2436%. So với giai đoạn cuối tháng 2, lượng cổ phần của tỷ phú người Mỹ tại doanh nghiệp kim hoàn này đã tăng gấp gần 3,5 lần.

Bên cạnh quỹ của tỷ phú Bill Gates, danh sách các thành viên khác trong nhóm Dragon Capital cũng duy trì tỷ lệ sở hữu đáng kể. Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) hiện là cổ đông lớn nhất trong nhóm với hơn 8,05 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,3601%.

Các pháp nhân khác bao gồm Norges Bank nắm giữ 1,2065%, Hanoi Investments Holdings Limited sở hữu 0,9868% và Amersham Industries Limited nắm 0,5228% vốn điều lệ. Trong đợt điều chỉnh đưa tỷ lệ sở hữu cả nhóm vượt ngưỡng 6% lần này, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust là đơn vị trực tiếp thực hiện mua vào 46.700 cổ phiếu.

Dựa trên thị giá PNJ đóng cửa phiên 20/03 tại mức 114.200 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị vốn hóa lượng cổ phần nhóm Dragon Capital nắm giữ đạt khoảng 2.338 tỷ đồng. Riêng danh mục của quỹ Gates Foundation Trust ước tính có giá trị thị trường xấp xỉ 95 tỷ đồng.

Việc khối ngoại liên tục giải ngân ở vùng giá 114.000 - 118.000 đồng/cổ phiếu cho thấy sự kỳ vọng vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp, bất chấp thị giá vừa trải qua nhịp điều chỉnh.

Sự gia tăng sở hữu của khối ngoại diễn ra sau khi PNJ công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với những con số tăng trưởng ấn tượng. Theo báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp đạt hơn 2.828,5 tỷ đồng, tăng 33,87% so với năm 2024 . Riêng tại công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng 43,82%, đạt hơn 2.680 tỷ đồng .

Đà tăng trưởng này chủ yếu nhờ sự cải thiện biên lợi nhuận gộp từ mảng bán lẻ trang sức và giá trị thu hồi từ xử lý hàng hóa mua lại tăng cao trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động . Bên cạnh đó, việc kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động đã giúp "vua kim hoàn" tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và nâng cao lợi nhuận ròng .

Đồng thời với những tín hiệu tích cực về tài chính, PNJ cũng đang triển khai các bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái và củng cố nội lực. Hội đồng quản trị đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Tài sản An Tín trong lĩnh vực dịch vụ tài chính với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó PNJ nắm giữ 65% vốn .

Doanh nghiệp cũng tăng vốn điều lệ cho công ty con chế tác PNJP lên mức 1.000 tỷ đồng bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối . Trên thị trường chứng khoán, PNJ chuẩn bị phát hành gần 170,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 2:1 nhằm nâng vốn điều lệ lên gần 5.119 tỷ đồng .

Song song đó, hệ thống lãnh đạo cấp cao cũng ghi nhận thay đổi khi ông Phan Quốc Công sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 03/04/2026 thay thế ông Lê Trí Thông.