Quỹ đầu tư toàn cầu Actis bước chân vào Việt Nam

Dự án bất động sản công nghiệp tiên phong tại Việt Nam

Actis – Quỹ đầu tư toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng bền vững mới đây công bố đầu tư dự án bất động sản công nghiệp tiên phong của tại Việt Nam – dự án KCN An Phát 1 của An Phát Holdings. Khoản đầu tư 20 triệu USD đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Actis và An Phát Holdings, Tập đoàn có nhiều năm kinh nghiệm phát triển các dự án tại Hải Dương. Bên cạnh đó, hai bên còn thỏa thuận hợp tác phát triển dự án mở rộng, nhà xưởng, kho bãi cho thuê thân thiện môi trường trị giá 250 triệu USD.

KCN An Phát 1 là công ty con của Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA), thành viên của An Phát Holdings, có quy mô diện tích 180 ha (Giai đoạn 1). Hiện tại, KCN An Phát 1 đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị khởi công vào đầu quý III/2021. Công ty có vốn điều lệ là 375 tỷ đồng.

Mặc dù mới tham gia vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp được hơn 3 năm nhưng lịch sử phát triển thành công dự án bất động sản công nghiệp là một trong lí do chính đưa đến quyết định hợp tác giữa Actis và An Phát Holdings.

Tập đoàn An Phát Holdings được biết đến là chủ đầu tư của An Phát Complex (46ha). Điểm khác biệt của các KCN do An Phát Holdings phát triển là dịch vụ một cửa hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện từ thủ tục pháp lý, giải pháp tài chính, nguồn nhân lực, hải quan, logistics, an ninh an toàn và thậm chí là suất ăn công nghiệp…

Ngoài An Phát 1, An Phát Holdings còn sở hữu KCN An Phát Complex đang hoạt động rất hiệu quả tại Hải Dương.

Chia sẻ về quyết định đầu tư tại Việt Nam và mối quan hệ hợp tác chiến lược với An Phát Holdings, ông David Trần, đại diện quỹ đầu tư Anh Quốc Actis cho biết: "Hải Dương là vùng đất tiềm năng để phát triển các dự án bất động sản công nghiệp nhờ vào vị trí địa lý chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; hệ thống giao thông đường bộ dễ dàng kết nối với các cảng biển, sân bay lớn; cơ sở hạ tầng đồng bộ; lực lượng lao động có tay nghề cao". Hải Dương cũng gần biên giới Trung Quốc, tạo lợi thế cho tỉnh trong thu hút đầu tư nước ngoài trong xu thế các nhà sản xuất toàn cầu tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ và thiết lập thêm cơ sở ở một quốc gia khác bên ngoài Trung Quốc".

Mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Actis – Quỹ đầu tư có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các dự án bất động sản xanh hàng đầu thế giới và An Phát Holdings – Tập đoàn có sự am hiểu sâu sắc về địa phương và kinh nghiệm phát triển dự án KCN thân thiện môi trường được kỳ vọng đem lại kết quả tích cực.

Quỹ đầu tư "đỡ đầu" cho các dự án xanh

Thành lập năm 2004, Actis đã huy động hơn 19 tỷ đô la Mỹ với hơn 260 khoản đầu tư, nguồn vốn của các nhà đầu tư tại Actis hiện diện tại hơi 100 công ty trên thế giới, nơi đang có hơn 120,000 người làm việc.

Actis cũng có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư tại các thị trường mới nổi tại Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh. Đặc biệt, Đông Nam Á là thị trường mà Actis đang hướng tới để phát triển các dự án bất động sản.

Theo đánh giá của Actis, Đông Nam Á có dân số tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng GDP thuộc hàng cao nhất thế giới và đang trải quả thời kỳ thay đổi nhân khẩu học, chuyển đổi số mạnh mẽ, trong khi thiếu hụt nguồn cung bất động sản có chất lượng. Hơn 23 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, 22 năm đầu tư tại châu Á, Actis còn được biết đến là quỹ đầu tư "đỡ đầu" cho hàng loạt dự án bất động sản xanh đạt đạt chứng nhận thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng tại Châu Phi, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc…

An Phát 1 là dự án bất động sản khu công nghiệp tiên phong của Actis tại Việt Nam hợp tác với An Phát Holdings

Tại Châu Phi, Actis là nhà phát triển của 4 công trình đạt chứng nhận xanh tại Cameroon, Ghana, Kenya và Nigeria. Trong đó, Douala Grand Mall, trung tâm bán lẻ tiên phong của Cameroon đã đạt chứng nhận của IFC (International Finance Corporation EDGE) cho công trình xanh tiên phong tại quốc gia này. Trung tâm mua sắm này tiết kiệm năng lượng hơn 30%, tiết kiệm nước hơn 50% so với các tòa nhà khác trên thị trường thông qua các biện pháp sử dụng sơn phản quang, ngói trên mái nhà, thiết bị giúp tiết kiệm nước trong nhà vệ sinh…

Nhiều dự án khác của Actis tại Hàn Quốc cũng đạt chứng nhận xanh của Cơ quan năng lượng Hàn Quốc nhờ những thiết kế giúp tiết kiệm năng lượng như Young City (phía Tây Nam Seoul) – khu công nghiệp cũ được chuyển đổi thành khu thương mại, văn phòng và nhà ở.